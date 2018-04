Hamilton maakt zich geen zorgen over uitblijven zege met Mercedes

"We zijn pas drie races onderweg. Natuurlijk hadden we ondertussen graag een Grand Prix gewonnen, maar we zitten ook midden in een proces. Het vergt veel werk om op je best te presteren", zei Hamilton in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan.

De Brit van Mercedes werd in de laatste vier jaar drie keer wereldkampioen, maar het gaat hem tot nu toe een stuk minder voorspoedig af. Hamilton zag Ferrari-coureur Sebastian Vettel de eerste twee races in Australië en Bahrein winnen, terwijl Daniel Ricciardo van Red Bull Racing twee weken geleden de zege pakte in China.

Hamilton, die in de WK-stand momenteel negen punten moet toegeven op Vettel, is blij dat hij de laatste twee weken kon gebruiken om even tot rust te komen na een teleurstellende seizoensstart.

"Ik had het even nodig om tijd door te brengen met vrienden en mijn hoofd leeg te maken. Door die onderbreking voel ik me weer fris en ga ik straks in de auto zitten alsof het een nieuwe start is."

Concurrentie

Waar Mercedes de Formule 1 in de afgelopen jaren domineerde, tonen Ferrari en Red Bull aan dat het gat met de Duitse renstal niet meer zo groot is als vroeger. Ook Hamilton is onder de indruk van zijn concurrenten.

"Red Bull nadert zijn topvorm en Ferrari is daar inmiddels al", concludeert de 33-jarige coureur. "Als wij erin slagen om beter te worden en hetzelfde kunnen laten zien als in de afgelopen jaren, dan zou dat de grootste prestatie ooit zijn van dit team."

Hamilton denkt dat Mercedes juist alleen maar beter wordt van het nog weinig imponerende seizoen. "Het geeft geen fijn gevoel om een raceweekend af te sluiten zonder goed resultaat, maar het team ziet dat niet als iets negatiefs. We trekken er vooral lering uit om in de toekomst nog meer uit onszelf te kunnen halen."

De eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan staan vrijdag om 11.00 en 15.00 uur op het programma. De derde training en de kwalificatie worden zaterdagmiddag verreden, waarna de race zondag om 14.10 uur begint.