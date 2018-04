Alles over GP Azerbeidzjan: 'Red Bull kan in middenstuk winst pakken'

Het is pas de derde keer dat de Formule 1 neerstrijkt op het Baku City Circuit. Met Sergio Perez (tijdens de Grand Prix van Europa in 2016) en Lance Stroll (in 2017) stonden er bij de vorige edities coureurs op het podium waar vrijwel niemand op gerekend had.

"Het is een circuit dat spektakel brengt", zegt Van der Garde dan ook tegen NUsport. "Maar als er niks geks gebeurt, verwacht ik weer een strijd tussen de topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing."

Vorig jaar gebeurden er volop 'gekke dingen'. Lewis Hamilton en Sebastian Vettel botsten tot tweemaal toe achter de safety car en Daniel Ricciardo won de race nadat hij vanaf de tiende plek startte.

Van der Garde, die in 2013 voor Caterham in de Formule 1 reed, tipt nu Mercedes voor de overwinning. "Met hun motorpower moeten ze op het lange rechte stuk genoeg voordeel kunnen pakken."

Starttijden GP Azerbeidzjan Eerste training: vrijdag 11.00 uur

Tweede training: vrijdag 15.00 uur

Derde training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 14.10 uur

Kasteel

Het stratencircuit in Baku kenmerkt zich door een stuk van zo'n twee kilometer waar de bolides vol gas kunnen rijden. Valtteri Bottas reed daar in 2016 liefst 378 kilometer per uur.

Een ander iconisch punt op het circuit is de nauwe doorgang bij het kasteel. Op het smalste deel is de baan slechts 7,6 meter breed, waardoor elke kleine fout het einde van de race kan betekenen voor een coureur.

Van der Garde: "Dat is een beetje een Mickey Mouse-stukje. Het is leuk voor het plaatje, maar voor de coureurs niet erg uitdagend."

"Het mooiste deel van de baan zijn de laatste bochten voor het lange rechte stuk", vindt Van der Garde. "Je rijdt hard naar beneden, als je daar te laat remt voor de bocht dan belandt je in de muur. Maar het is wel zaak om met zo hoog mogelijke snelheid aan het rechte stuk te beginnen."

Baku City Circuit

Verstappen

Voor Red Bull en Max Verstappen liggen de kansen in de bochtige sector. "In het middenstuk kunnen ze met goede mechanische grip heel veel winst behalen, daar moeten ze met de set-up van de auto gebruik van maken", zegt Van der Garde,

"In de kwalificatie verwacht ik dat Red Bull achterblijft bij Mercedes en Ferrari. Maar in de race kunnen ze de strijd weer aan gaan."

De 33-jarige Van der Garde denkt niet dat de incidenten tussen Verstappen en Vettel en Hamilton bij de laatste twee Grands Prix nog invloed zullen hebben op de race in Baku. "Natuurlijk niet, Max gaat gewoon gas geven. Hij moet gewoon doorgaan, het heeft helemaal geen zin om terug te kijken."

"Hij leert veel van zulke momenten en heeft ongetwijfeld goede gesprekken gehad met zijn vader en het team na de race in China."

Top tien GP AZerbeidzjan 2017 1. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull Racing)

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) +3,9 seconden

3. Lance Stroll (Can/Williams) +4,0

4. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) +5,9

5. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) +6,1

6. Esteban Ocon (Force India) +30,2

7. Kevin Magnussen (Den/Haas) +41,7

8. Carlos Sainz (Spa/Toro Rosso) +49,4

9. Fernando Alonso (Spa/McLaren) 59,5

10. Pascal Wehrlein (Dui/Sauber) + 1.29,0

Weersvoorspelling

Het lijkt dit weekend droog te blijven in Baku, ondanks de dichte bewolking. De temperatuur komt zondag vermoedelijk niet boven de 18 graden.

Vorig jaar was het nog een stuk warmer in Azerbeidzjan, ook omdat de race toen in juni werd verreden. "Dat maakt niet heel veel verschil", denkt Van der Garde. Hij voorspelt coureurs van drie verschillende teams op het podium.

"Ik gok dat Bottas wint, hij is het hele jaar al beter dan Hamilton. Dit is een baan die hem goed ligt. Het lijkt een beetje op het circuit in Sochi, daar is Bottas ook altijd goed. Vettel wordt tweede en ik zet Max op drie."

Als Verstappen daadwerkelijk derde wordt, zou dat de 150e podiumplaats van een Red Bull-coureur in de Formule 1 betekenen. De jonge Nederlander viel vorig jaar al vroeg uit met een motorprobleem en kwam in 2016 niet verder dan de achtste plek.