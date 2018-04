Ricciardo ontkent geruchten over voorcontract bij Ferrari

"Ik ben op de hoogte van de geruchten in de media, maar er is niets van waar", zei Ricciardo donderdag op de persconferentie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

De teamgenoot van Max Verstappen won de race op het stratencircuit in Baku vorig jaar. Twee weken geleden schreef de Australiër ook de Grand Prix van China op zijn naam.

Die zege zorgde ervoor dat zijn naam nog vaker dan voorheen in verband werd gebracht met Ferrari en Mercedes. Het contract van Ricciardo bij Red Bull eindigt komende winter, terwijl Kimi Raikkonen (Ferrari) en Valtteri Bottas (Mercedes) eveneens over een aflopende verbintenis beschikken.

Eerder deze week liet Red Bull-teambaas Christian Horner al weten dat hij de 28-jarige Ricciardo hoopt te behouden. "Ik heb alleen met Red Bull over mijn toekomst gesproken", zegt de zesvoudig Grand Prix-winnaar. "Nog niet met andere teams, op dit moment."

Operatie

Ricciardo moest na zijn overwinning in Shanghai een operatie aan zijn lip ondergaan. "Ik zou willen dat ik fantastische verhalen zou kunnen vertellen over een feest dat drie dagen geduurd heeft na mijn zege in China", aldus Ricciardo.

"Maar de werkelijkheid is bijzonder saai. Ik ben meteen naar Europa gevlogen en heb in Londen een kleine ingreep moeten ondergaan."

Ricciardo kreeg een infectie nadat hij in Bahrein op zijn lip beet. "Mijn lip was gezwollen en ik bleef er maar op bijten. De infectie is verwijderd en er moesten een paar hechtingen in", zegt de Australiër, die geen problemen verwacht voor het raceweekend in Azerbeidzjan.

Op vrijdag om 11.00 en 15.00 uur zijn de eerste twee vrije trainingen in Baku. Ook op zaterdag wordt er om 12.00 uur getraind, voordat om 15.00 uur de kwalificatie begint. Zondag om 14.10 uur gaan de lichten op groen voor de vierde race van het jaar.