Mercedes-teambaas Wolff geniet ondanks uitblijven zege van seizoen

"Dit seizoen lijkt een feest te worden met alle facetten die we zo mooi vinden aan de autosport", begint Wolff zijn verhaal tegenover Motorsport.com.

"Er zijn drie teams die een fel gevecht voeren om de overwinningen. We hebben opwindende races gezien met inhaalacties waarbij je nagelbijtend zat te kijken. Dit zijn de snelste auto's in de geschiedenis van de Formule 1, bestuurd door een aantal van de beste coureurs ooit. Voorlopig heeft dit jaar alle ingrediƫnten om een legendarisch seizoen te worden, een seizoen dat de fans zich later met een glimlach zullen herinneren."

Ferrari (twee keer Sebastian Vettel) en Red Bull Racing (een keer Daniel Ricciardo) gingen er in de eerste drie Grands Prix met de zege vandoor, terwijl Mercedes zich tevreden moest stellen met twee tweede en een derde plaats.

Wolff maakt zich echter nog geen zorgen en ziet het vooral als een uitdaging om de dominantie die Mercedes de afgelopen jaren zo kenmerkte weer terug te krijgen.

"Niet alleen de fans thuis of op het circuit vinden het geweldig, dat vinden wij zelf ook. We weten dat ons een geweldige uitdaging te wachten staat. Vorig jaar hadden we een zwaar gevecht met Ferrari. Dat was echter niets in vergelijking met de intense strijd die we dit jaar voeren", aldus de Oostenrijker.

Eenheid

"Red Bull en Ferrari doen alles wat ze kunnen om ons te verslaan. Hun auto's, hun teams, hun coureurs - ze opereren allemaal op een hoog niveau en zullen ons onder druk blijven zetten. Niet iedereen houdt van deze uitdaging, maar wij wel. Elk lid van ons team is voor dit soort momenten in deze sport gekomen. We vormen een eenheid in dit geweldige gevecht, waarin elk detail telt en waarvan niemand de uitkomst kan voorspellen."

Wolff kijkt ook reikhalzend uit naar de komende Grand Prix dit weekend in Azerbeidzjan. Vorig jaar pakte Ricciardo in een knotsgekke race de winst en werd Williams-coureur Lance Stroll tot ieders verbazing derde.

"Door de onvoorspelbaarheid gaan we het weekend met een opwindend gevoel in. Het is de eerste keer dat de Grand Prix van Azerbeidzjan in april plaatsvindt. De omstandigheden zullen totaal verschillen van de voorgaande jaren, toen we in juni naar de Kaspische Zee gingen. Baku is een veeleisend circuit, waar de coureurs vertrouwen in de auto nodig hebben om het juiste ritme te kunnen vinden. Vrijdagochtend wil je een vliegende start beleven."

De race op het Baku City Circuit begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd. Eerst staan op vrijdag de eerste en tweede vrije training op het programma. Op zaterdag volgen de derde oefensessie en de kwalificatie.