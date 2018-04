Teambaas Horner vergelijkt 'ongeduldige' Verstappen met jonge Vettel

"Ja, Verstappen heeft een aantal fouten gemaakt. Maar ik kan me goed herinneren dat het niet ongewoon was dat Sebastian op een vergelijkbaar moment in zijn carrière ook foutjes maakte", zegt Horner tegen Sky Sports.

Toenmalig McLaren-baas Martin Whitmarsh noemde Vettel na een crash met zijn coureur Jenson Button bij de Belgische Grand Prix in 2010 een "crashkid". De toen 23-jarige coureur had weinig last van dat stempel, want in hetzelfde jaar veroverde Vettel in de auto van Red Bull zijn eerste wereldtitel.

Horner verwacht dat ook de 20-jarige Verstappen snel leert van zijn fouten. "Ik ben vol vertrouwen, want hij is een fenomenaal talent dat slim genoeg is om te weten op welk vlak hij zich nog kan verbeteren."

Moed

Verstappen verprutste tijdens de Grand Prix in China van anderhalve week geleden zijn podiumkansen door een touché met Vettel, wat hem op een tijdstraf van tien seconden kwam te staan.

"In Shanghai was hij te ongeduldig. Ik twijfel er niet aan dat hij ervan geleerd heeft", aldus de Britse teambaas.

Ook bij de Grand Prix van Bahrein liep een riskante manoeuvre van Verstappen verkeerd af. Na een inhaalactie bij Lewis Hamilton liep de Limburger een lekke band op, waardoor hij enkele ronden later uitviel.

Horner denkt niet dat Verstappen een mindere coureur wordt als hij een geduldigere rijstijl zou hanteren. "Weet je, zijn talent is overduidelijk. Er is geen twijfel over zijn moed en zijn race-instinct."

Komend weekend kan Verstappen het gelijk van zijn teambaas aantonen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De race begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd.