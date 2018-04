Verstappen: 'Inhalen is een stuk moeilijker en minder leuk geworden'

Mede door een ingrijpende regelwijzigingen halveerde het aantal inhaalacties in 2017 bijna in vergelijking met het seizoen ervoor. Ook dit seizoen blijkt inhalen een zeer lastig karwei voor de coureurs.

"Ik vond het in 2016 bijvoorbeeld veel leuker. Je kon elkaar beter volgen en op de een of andere manier gaf het meer voldoening", zegt de 20-jarige Verstappen maandag in een interview op zijn eigen website.

"Sinds 2017 is het een stuk moeilijker en minder leuk om echt tegen elkaar te racen. De remafstand is korter en het is gewoon zo moeilijk om elkaar te volgen. De auto kan ook vreemde bewegingen maken en opeens uitbreken."

De Red Bull Racing-coureur zorgde dit seizoen al twee keer voor opschudding bij een poging om in te halen. In Bahrein tikte hij wereldkampioen Lewis Hamilton aan en een week geleden kwam het tot een aanvaring met Sebastian Vettel in China.

Brawn

Verstappen is niet de enige die baalt van het gebrek aan spektakel. Onlangs liet onder anderen Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, weten dat er wat hem betreft iets moet veranderen. De Brit werkt achter de schermen al langer aan een plan om inhalen te bevorderen.

Volgens Verstappen zou een aanpassing van de motoren al helpen voor een toename van spektakel, al vindt hij niet dat het verschil tussen de drie topteams (Mercedes, Ferrari en Red Bull) en de rest van het veld echt te groot is.

"Je ziet dat de eerste drie teams vechten met elkaar, maar daarachter zit het ook heel dicht bij elkaar. Het blijft dus wel interessant en ik denk dat dit ook spannend is. Tenminste, dat is wat ik op de schermen zie tijdens het rijden", aldus de Limburger.

"Voor de Formule 1 in het algemeen is het wel goed als alles wat dichter bij elkaar komt. Waar je dan vooral naar moet kijken zijn de motoren. Het verschil hiertussen is ook nog steeds te groot."

Azerbeidzjan

Verstappen kent een teleurstellende start van het Formule 1-seizoen en krijgt zondag bij de Grand Prix van Azerbeidzjan een nieuwe kans op een goed resultaat. "De auto verkeert in een goede staat en ik denk dat deze op een stratencircuit nog meer tot zijn recht komt. Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit."

De race op het Baku City Circuit begint om 14.10 uur Nederlandse tijd. Eerst staan op vrijdag de eerste en tweede vrije training op het programma. Op zaterdag volgen de derde oefensessie en de kwalificatie.