Hamilton zou vijfde titel door hevige concurrentie extra speciaal vinden

"Wie weet wat dit seizoen brengt. Als het op deze manier doorgaat, wordt het heel moeilijk om wereldkampioen te worden", zegt Hamilton, die in de eerste drie Grands Prix van het jaar nog geen zege boekte, maandag tegen Motorsport.com.

"Maar als ik uiteindelijk wel bovenaan eindig, zou dat nóg meer voor me betekenen, omdat het een zwaarder seizoen is dan in de voorgaande jaren."

Mercedes domineerde de laatste jaren in de Formule 1, maar ondervindt in 2018 veel weerstand van Ferrari en Red Bull Racing. Sebastian Vettel (Ferrari) won de eerste twee races en Daniel Ricciardo (Red Bull) was ruim een week geleden de beste in China.

Hamilton, de wereldkampioen van 2008, 2014, 2015 en 2017, werd achtereenvolgens tweede, derde en vierde. De 33-jarige Brit bezet in de WK-stand met 45 punten de tweede plek achter concurrent Vettel, die 54 punten heeft.

Hecht

In Australië, Bahrein en China is volgens Hamilton een hoop duidelijk geworden over de krachtsverhoudingen dit seizoen in de Formule 1. "Het is helder dat we niet de snelste auto hebben, maar het heeft mijn gedachten niet veranderd. Mijn doel is nog steeds hetzelfde", aldus de voormalig coureur van McLaren.

"We zijn op dit moment qua snelheid het tweede of derde team, dus er is werk aan de winkel, maar niets is onmogelijk. Mercedes heeft de laatste jaren laten zien enorm hecht te zijn en hard te blijven werken. Ik weet dat iedereen alles geeft."

Vorige week liet Ferrari-coureur Vettel na de kwalificatie in China al weten verrast te zijn door het gat met Mercedes. "Elk circuit is natuurlijk weer een beetje anders, maar dat het verschil nu zo groot zou zijn, hadden we niet zien aankomen", zei de Duitser toen.

Het Formule 1-seizoen gaat komende zondag verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan. De race op het Baku City Circuit begint om 14.10 uur Nederlandse tijd.

Eerst staan op vrijdag om respectievelijk 11.00 uur en 15.00 uur de eerste en tweede vrije training op het programma. Op zaterdag volgen de derde oefensessie (12.00 uur) en de kwalificatie, die om 15.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.