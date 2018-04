Teambaas Horner hoopt dat Ricciardo contract bij Red Bull gaat verlengen

"Volgens mij voelt Daniel zich prettig bij Red Bull", zegt Horner vrijdag op de website van de Formule 1. "Als we hem steeds een auto kunnen geven als in China, waarom zou hij dan ergens anders heen willen?"

Red Bull verlengde het contract van Max Verstappen vorig jaar al tot eind 2020. Met teamgenoot Ricciardo werd nog geen overeenstemming bereikt over een langer verblijf.

De 28-jarige Ricciardo werd al meermaals in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes of Ferrari, waar respectievelijk Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen ook een aflopend contract hebben.

Met zijn knappe zege in Shanghai maakte Ricciardo reclame voor zichzelf. Anderzijds bewees de overwinning dat Red Bull dit seizoen de strijd aan kan gaan met de twee topteams. Dat zou een reden kunnen zijn voor Ricciardo om bij het team, waarvoor hij sinds 2014 actief is, te blijven.

Problemen

In de eerste twee races van het seizoen kwam Ricciardo niet in de buurt van de zege. Bij de eerste race, in zijn vaderland, werd hij vierde en in Bahrein viel hij al kort na de start uit.

"In Bahrein had hij een elektronisch probleem en ook in China was er iets mis met de turbo, waardoor hij snelheid verloor", kijkt Horner terug.

"Je hebt een punt als je denkt: wat wordt het volgende probleem? Maar zijn zege geeft hem ook een boost in het vertrouwen, zeker in deze fase van het seizoen. Alles ligt nog open."

Allround

Horner is erg tevreden over hoe Ricciardo zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. "Hij is heel erg allround en zit momenteel op de top van zijn kunnen. Hij is een van de besten als het om inhalen gaat."

Eerder deze week zei Ricciardo tegen het Australische Channel 10 dat hij volgend jaar de best mogelijke auto wil hebben. "Als we nog enkele races kunnen winnen met Red Bull, dan is het erg interessant om mijn contract te verlengen. Maar als ik steeds zesde word, dan is het geen goede optie om hier te blijven."

Op 29 april wordt in Azerbeidzjan de vierde Grand Prix van het seizoen verreden. Ricciardo won de race op het stratencircuit van Baku vorig jaar.