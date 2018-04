Horner ziet 'complete' Ricciardo als rolmodel voor Verstappen

"Daniel is een heel complete coureur, hij is echt op zijn best nu. Hij heeft een goede balans gevonden tussen zijn ervaring en zijn capaciteiten, waardoor hij als de beste situaties kan inschatten en kan inhalen", zegt Horner donderdag tegen Motorsport.com.

"Hij zit in een andere fase van zijn loopbaan dan Max, die nog heel jong en onbevangen is en nu ervaring op moet doen."

Verstappen (20) vestigde tijdens de laatste twee races de aandacht op zich door aanvaringen met wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes in Bahrein en Ferrari-rijder Sebastian Vettel in China. De Limburger kreeg kritiek op zijn agressieve rijstijl.

De acht jaar oudere Ricciardo toonde zich wat geduldiger en zijn slimme strategie leverde de Australiër zondag de winst op in de Grand Prix van China.

Vettel

Ondanks de incidenten met Verstappen maakt Horner zich geen zorgen. De Brit maakt een vergelijking met Ferrari-rijder Vettel, die in zijn tijd bij Red Bull vier keer wereldkampioen werd.

"Max heeft inderdaad wat fouten gemaakt, maar ik herinner me Vettel nog toen hij in dezelfde fase van zijn carrière zat. Het was destijds niet ongewoon dat hij ook wat foutjes maakte", aldus de teambaas.

"Ik denk dat Max er veel van geleerd heeft. Hij neemt dat mee naar de toekomst en de volgende races. Hij is een onmiskenbaar talent en zijn lef en race-instinct staan buiten kijf. In China was hij duidelijk wat ongeduldig en daar zal hij van leren, dat weet ik zeker."

Volgens Horner spreekt het in het voordeel van Verstappen dat de Nederlander zich na de botsing met Vettel in China schuldbewust toonde. "Hij verontschuldigde zich direct toen ze uit de auto stapten. Ik heb Vettel na de race gesproken en hij waardeerde het dat Verstappen zijn excuses aanbood."

De vierde race van het Formule 1-seizoen wordt volgende week zondag in Azerbeidzjan verreden. In de WK-stand staat Verstappen achtste en wordt de top drie gevormd door Vettel, Hamilton en Valtteri Bottas. Ricciardo staat vierde.