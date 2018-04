Verstappen zegt dat hij geleerd heeft van mislukte race in China

"Het was niet mijn beste race, maar we moeten er niet langer bij stilstaan. Ik heb ervan geleerd en kijk nu vooral vooruit", zei de twintigjarige Verstappen woensdag bij een perspresentatie op Circuit Zandvoort. "Ik heb de race ook niet teruggekeken."

Verstappen gaf zondag door twee mislukte inhaalacties op het circuit van Shanghai een zekere podiumplek en misschien wel de overwinning uit handen. Bij de tweede maakte hij een opzichtige fout en reed hij Sebastian Vettel van Ferrari aan, waardoor hij de tijdstraf kreeg.

Hoewel Verstappen zegt dat hij de race niet heeft teruggekeken, sprak hij wel met zijn vader Jos Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko, die beiden kritisch waren. "In sommige omstandigheden moet hij meer nadenken, maar ik vind niet dat hij zijn rijstijl moet aanpassen", zei Jos Verstappen maandagavond al bij Ziggo Sport.

Verstappen vertelde woensdag dat hij veel aan die gesprekken heeft gehad. "Zij zijn mensen die er verstand van hebben en snappen hoe het in elkaar zit. Ik heb geen psycholoog nodig. Ik had het anders moeten doen, maar dat is achteraf. Er was in ieder geval wel veel actie.''

Excuses

Direct na de race op het Shanghai International Circuit, die gewonnen werd door Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo, erkende de Limburger al dat hij in de fout was gegaan.

"Ik heb het zelf verprutst", zei hij. Ook bood hij meteen zijn excuses aan Vettel aan, maar hij wilde niets kwijt over de verdere inhoud van het korte gesprek. "Dat is iets tussen hem en mij."

Over anderhalve week kan Verstappen, die met achttien punten achtste staat in de WK-stand, revanche nemen voor zijn vijfde plaats in China. In Azerbeidzjan staat dan de vierde Grand Prix van het seizoen op het programma. Vettel gaat met 54 punten aan de leiding.

Bij de Jumbo Racedagen op 20 en 21 mei zijn naast Verstappen ook teamgenoot Ricciardo en oud-coureur David Coulthard aanwezig, zo maakte de organisatie bekend. Er worden 110.000 tot 120.000 bezoekers verwacht.