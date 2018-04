Oud-Formule 1-coureur Barrichello in januari geopereerd aan tumor

"Ik heb geluk gehad. De artsen hebben me verteld dat slechts veertien procent van de patiƫnten een normaal leven heeft na een dergelijke operatie", vertelde de 45-jarige Barrichello in het programma Conversa com Bial op TV Globo.

De voormalig coureur van onder meer Ferrari, Honda en Williams, die met 322 Grand Prix-starts recordhouder is in de Formule 1, meldde begin februari in een boodschap op Instagram al dat hij onwel was geworden, in een ziekenhuis in Florida lag en aan de beterende hand was. Barrichello vertelde toen niet wat er precies aan de hand was, maar op TV Globo gaf hij alsnog openheid van zaken.

"Ik stond op een ochtend onder de douche en kreeg opeens vreselijke hoofdpijn. Het was alsof mijn hoofd ontplofte. Op een schaal van 1 tot 10 was de pijn een 8 of een 9", aldus 'Rubinho'.

"Na een paar minuten maakte ik mijn vrouw Silvana wakker voor hulp. De pijn was ondraaglijk, het was mij direct duidelijk dat ik een ernstig probleem had."

"We hebben een bevriende arts gebeld en die had gelukkig direct door dat het ernstig was. Kort daarna lag ik al op de operatietafel. Ik vreesde dat ik nooit meer zou kunnen racen, maar gelukkig is dat niet zo."

Schumacher

Barrichello won in zijn Formule1-loopbaan elf Grands Prix en eindigde twee keer als tweede in het WK. Beide keren (2002 en 2004) moest hij zijn toenmalig teamgenoot bij Ferrari Michael Schumacher voor zich dulden.

De Braziliaan maakte aan het eind van 2011 een einde aan zijn loopbaan in de Formule 1. Sindsdien reed hij voornamelijk in eigen land in lagere klasses.

Afgelopen jaar deed hij met Jan Lammers en Frits van Eerd mee aan de 24 uur van Le Mans. Racing Team Nederland eindigde toen als dertiende.