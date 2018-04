Jos Verstappen vindt niet dat zoon Max rijstijl moet aanpassen

"In sommige omstandigheden moet hij meer nadenken, maar ik vind niet dat hij zijn rijstijl moet aanpassen", zei Jos Verstappen maandagavond bij Ziggo Sport.

Max Verstappen ging zondag op het Shanghai International Circuit elf ronden voor de finish in de fout. De coureur van Red Bull Racing tikte Sebastian Vettel in de rondte bij een mislukte inhaalactie en kreeg een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij als vijfde eindigde.

"De inhaalactie met Vettel vond ik helemaal verkeerd. Dat was een inschattingsfout", vond Jos Verstappen, die van plan is om met zijn zoon over het incident te gaan praten. "We gaan analyseren wat er gebeurd is, maar hij weet zelf dondersgoed wat hij verkeerd heeft gedaan. Ik ben niet boos, maar teleurgesteld."

Hamilton

Bij de vorige race in Bahrein raakte Max Verstappen ook al in opspraak door een incident met Lewis Hamilton. De Limburger kwam in botsing met de Mercedes-coureur, maar de stewards besloten toen geen verdere actie te ondernemen.

Volgens zijn vader heeft de 20-jarige coureur bij dat incident niets verkeerd gedaan. "Ik vind daar niks mis mee en vind het nog steeds een goede inhaalactie. Maar buitenom inhalen is sowieso moeilijk en dat gaat zeker niet als je dat ook nog eens bij een wereldkampioen doet."

Jos Verstappen baalt wel van de manier waarop er in de media over zijn zoon wordt gesproken. "Ik vind het niet correct dat Max dan zo wordt afgemaakt in de pers. Over het incident tussen Alonso en Vettel wordt bijvoorbeeld veel minder gesproken."

In de slotfase van de race in China drukte Fernando Alonso Vettel van de baan, waardoor hij de zevende positie overnam van de Ferrari-coureur.

Op zondag 29 april staat de vierde Grand Prix van het Formule 1-seizoen op het programma. De coureurs doen dan Azerbeidzjan aan.