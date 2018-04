FIA verwacht dat Verstappen door aantal strafpunten voorzichtiger zal rijden

Verstappen ging zondag bij de Grand Prix in China elf ronden voor de finish in de fout. De coureur van Red Bull Racing tikte Ferrari-coureur Sebastian Vettel in de rondte bij een mislukte inhaalactie en kreeg een tijdstraf van tien seconden, waardoor hij als vijfde eindigde.

Door zijn fout kreeg de 20-jarige Verstappen ook nog eens twee strafpunten op zijn licentie, waardoor zijn totaal op vijf komt. Coureurs die in in een periode van een jaar twaalf strafpunten verzamelen, worden automatisch voor één Grand Prix geschorst.

"Er is misschien wat kritiek op dat systeem, maar dat is wel waar de strafpunten voor zijn. Ik ga er dan ook van uit dat Verstappen voorzichtiger zal rijden", zegt FIA-directeur Charlie Whiting tegen Motorsport.com.

Verstappen incasseerde op 30 juli bij de Grand Prix van Hongarije zijn eerste twee strafpunten nadat hij door een remfout botste met teamgenoot Daniel Ricciardo in de tweede bocht van de eerste ronde.

Austin

In oktober kreeg de Limburger één strafpunt nadat hij in het Amerikaanse Austin met al zijn wielen buiten de baan was beland in een poging om Ferrari-coureur Kimi Raikkonen in te halen. Behaalde strafpunten vervallen pas na een jaar.

Verstappen kwam vorige week bij de Grand Prix van Bahrein ook in opspraak na een botsing met Mercedes-coureur Lewis Hamilton, maar de stewards besloten toen geen verdere actie te ondernemen.

De acties van Verstappen kunnen op weinig begrip rekenen van Mercedes-adviseur en drievoudig wereldkampioen Niki Lauda, die wel vaker kritisch is op de coureur van Red Bull.

"Normaal gesproken leer je iets van je fouten, maar dat lijkt hij niet te doen", aldus de 69-jarige Oostenrijker tegen Auto, Motor und Sport. "Op een gegeven moment is het geen leeftijdskwestie meer, maar misschien wel een gebrek aan intelligentie."

Praten

FIA-directeur Whiting is vooralsnog niet van plan om met de Nederlander te praten over zijn rijstijl. "Ik zie niet in waarom ik dat zou doen. Verstappen heeft een fout gemaakt en is al bestraft."

Red Bull-adviseur Helmut Marko was zondag na de race in China net als Lauda kritisch op de Nederlander, die volgens de 74-jarige Oostenrijker een overwinning verspeelde door zijn inhaalfout bij Vettel. Ricciardo ging er uiteindelijk met de zege vandoor in Shanghai.

Op zondag 29 april staat de vierde Grand Prix van het Formule 1-seizoen op het programma. De coureurs doen dan Azerbeidzjan aan.