Hamilton spreekt na vierde plaats in China van dramatisch weekend

"Zowel op zaterdag als op zondag was het voor mij een drama", zegt Hamilton op de website van Mercedes. "Ik had gewoon niet genoeg snelheid en had problemen met mijn auto."

"We hebben ondermaats gepresteerd, maar ik ga mijn hoofd niet laten hangen. Het gaat dit seizoen nog een zware strijd worden. Ik moet zorgen dat ik snel weer op mijn normale niveau zit, voordat ik nog meer waardevolle punten verlies."

Hamilton kwalificeerde zich zaterdag slechts als vierde en reed zondag lange tijd ver achter zijn rivaal Vettel. Nadat de coureur van Ferrari werd aangetikt door Max Verstappen, kon Hamilton de Duitser toch passeren.

"Het weekend had nog slechter af kunnen lopen, maar Max deed me een plezier als het gaat om de WK-stand", aldus Hamilton. "Maar het is en blijft een weekend om snel te vergeten, dat is duidelijk."

Bottas

Mercedes, dat vorig jaar veertien van de twintig races won, wacht in 2018 nog op zijn eerste zege. Zondag reed Valtteri Bottas enige tijd aan de leiding, maar na de safety car kon winnaar Daniel Ricciardo op zachtere en nieuwere banden de Fin voorbij.

"We verloren de race door de safety car", concludeerde Bottas dan ook. "Vettel en ik waren de ingang van de pitsstraat net voorbij toen de safety car de baan op kwam, dus we hadden echt pech. De auto's achter ons hadden de kans om te reageren, maar wij hadden geen keus."

Wolff

Teambaas Toto Wolff van Mercedes baalde voor zijn coureur. "Hij toonde zich een strijder vandaag. De timing van de safety car bood Red Bull een mooie kans."

Waar Bottas de ingang van de pitsstraat al gepasseerd was, liet Mercedes het na om Hamilton bij de saftey car naar binnen te halen voor een set verse banden. Wolff baalde daarvan. "Uiteindelijk moet ik toegeven dat Red Bull de juiste keuze maakte. Die keuze hebben wij op dat moment niet gemaakt."

De Oostenrijker hoopt dat zijn team snel de eerste zege van het seizoen noteert. "P2 en P4 is aardige damage control in deze lastige race. Het biedt enige troost dat we weer aan de leiding gaan in de stand voor constructeurs."

"We hebben het de laatste jaren vaker lastig gehad en hebben altijd met het juiste elan gereageerd. Dat zullen we nu ook doen", stelde Wolff.

Over twee weken staat in Azerbeidzjan de volgende Grand Prix op het programma.