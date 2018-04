Red Bull-adviseur Marko vindt dat Verstappen zege heeft verspeeld in China

Verstappen ging dertien ronden voor de finish in de fout in een poging om Ferrari-coureur Sebastian Vettel in te halen. De 20-jarige Limburger kwam in botsing met de Duitser, waardoor beide coureurs spinden en Verstappen een tijdstraf van tien seconden kreeg.

Vlak daarvoor had Red Bull Verstappen met een tactische zet nog aan goede papieren geholpen voor een podiumplek. Het Oostenrijkse team stuurde hem en de uiteindelijke winnaar Daniel Ricciardo bij een safetycar-situatie de pits in voor softbanden, waardoor ze in het restant van de race sneller waren dan de concurrentie.

"Verstappen had de zege voor het grijpen, maar hij heeft zijn kansen op de overwinning zelf verspeeld", concludeerde Marko op het Shanghai International Circuit in gesprek met Motorsport.com.

"De inhaalactie bij Vettel was een fout en Max heeft daar zijn excuses voor aangeboden. Desondanks heeft hij gewoon een goede race neergezet. Met zijn 20 jaar is Verstappen nog ontzettend jong. Dan kunnen dit soort dingen gebeuren."

Horner

Teambaas Christian Horner sloot zich grotendeels aan bij Marko. De Brit vindt het jammer dat Verstappen zijn goede begin in de race verprutste door twee foute inhaalacties. Vlak voor zijn botsing met Vettel moest de Limburger ook al uitwijken na een mislukte poging om Lewis Hamilton te passeren.

"Door die actie bij Hamilton verloor hij veel tijd na een goede start", oordeelde Horner, die Verstappen niet te veel wilde afvallen na zijn daaropvolgende inhaalfout bij Vettel.

"Hij heeft zijn excuses aangeboden en is ondanks die fout knap als vijfde geëindigd. Ik weet zeker dat hij zelf totaal niet blij is met die eindklassering, maar zijn race hier belooft veel goeds voor de rest van het seizoen."

Verstappen, die het seizoen eind maart in Australië begon met een vijfde plek en vorige week in Bahrein al na vijf ronden uitviel, staat met achttien punten op de achtste plek in de WK-stand.