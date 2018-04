Euforische Ricciardo prijst 'winnende pitstop' Red Bull in China

"Ik had niet verwacht dat ik hier zou winnen, maar ik heb er heel erg van genoten. Het blijkt maar weer dat ik alleen in staat ben om de spectaculaire races te winnen", zei Ricciardo op het Shanghai International Circuit.

De Australiër was vooral zijn team dankbaar na het binnenhalen van de zesde zege in zijn loopbaan. Red Bull stuurde hem en Max Verstappen direct de pits in nadat 24 ronden voor het einde de safetycar op de baan verscheen vanwege een botsing tussen Toro Rosso-coureurs Brendon Hartley en Pierre Gasly.

Door die tactische pitstop konden Ricciardo en Verstappen de race afmaken op softs, een stuk snellere banden dan de mediums waar de concurrenten op reden. Ricciardo maakte daar optimaal gebruik van door op te rukken vanaf de zesde plaats, uiteindelijk Mercedes-coureur Bottas te passeren en daarmee de zege te grijpen.

"In bocht veertien hoorde ik dat ik direct de pits in moest gaan. Het was een hele snelle, maar vooral bepalende beslissing voor de zege. Het team heeft geweldig werk verricht."

Kwalificatie

Ricciardo vreesde zaterdag nog dat hij niet in actie zou kunnen komen in de kwalificatie. De Australiër blies in de derde vrije training namelijk zijn motor op, maar Red Bull kreeg het voor elkaar om zijn auto op tijd gereed te maken voor de kwalificatie.

"24 uur geleden dacht ik nog dat ik aan het einde van de grid zou starten", beaamde Ricciardo. "De monteurs hebben ongelooflijk hard gewerkt en dat heeft in deze zege geresulteerd."

Ricciardo liet zich ook nog uit over de teleurstellende race van zijn teamgenoot Verstappen, die mede door een tijdstraf van tien seconden na een botsing met Sebastian Vettel buiten het podium belandde (vijfde). Vlak daarvoor moest de Nederlander ook al uitwijken na een mislukte inhaalactie bij Lewis Hamilton.

"Het heeft twee kanten: je moet geduldig zijn, maar tegelijkertijd mag je niet te lang wachten met inhalen. Anders rijden de andere coureurs weg. Het zal hem in de toekomst beter afgaan", aldus Ricciardo.