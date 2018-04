Verstappen vindt dat hij race zelf 'verprutst' heeft door mislukte inhaalactie

Verstappen oordeelde dat er veel meer had ingezeten. Dat bewees zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, die Red Bull op het Shanghai International Circuit de eerste overwinning van het seizoen bezorgde.

"Het is gewoon klote. Ik heb het zelf verprutst", zei een zichtbaar balende Verstappen bij Ziggo Sport. "Het had in deze situatie veel beter gekund, maar helaas kan ik er nu niets meer aan veranderen."

De 20-jarige coureur werd als vierde afgevlagd, maar door de al tijdens de race gemelde tijdstraf moest hij ten gunste van Lewis Hamilton nog een plaatsje inleveren.

Verstappen leek juist uitstekende papieren te hebben voor een podiumplaats. Net als Ricciardo had hij net zijn mediumbanden ingeruild voor de snellere softs nadat er een safetycar op de baan kwam.

Snelheid

De Red Bulls hadden daardoor veel meer snelheid dan de concurrenten, maar in tegenstelling tot Ricciardo kon Verstappen daar niet van profiteren. Net nadat hij Hamilton had ingehaald en op de vierde plaats lag, ging een inhaalactie op Vettel de mist in.

Hij remde te laat de bocht in en tikte de Duitser aan, waardoor beide coureurs spinden en veel plaatsen verloren. "Ik wilde misschien wel te snel naar voren. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt", zei Verstappen, die een paar ronden daarvoor ook een mislukte poging deed om Hamilton in te halen en daardoor moest uitwijken.

In de WK-stand is Verstappen na drie races al behoorlijk achterop geraakt. Met achttien punten staat hij slechts achtste, 36 punten achter leider Vettel. "Het loopt op dit moment niet soepel, maar dat heeft het vorig jaar ook lange tijd niet gedaan. Het is nu zaak om dat om te draaien."

De wetenschap dat zijn teamgenoot Ricciardo erin slaagde de race te winnen, geeft Verstappen wel extra vertrouwen. "Daniel heeft een superrace gereden. Maar de volgende keer is het de zaak om goed te finishen met beide auto's."

Verstappen meldde zich na afloop direct bij Vettel, maar wilde niets kwijt over de inhoud van dat korte gesprek. "Dat is iets tussen hem en mij."

Excuses

Vettel was iets openhartiger. "Hij heeft zijn excuses aangeboden." De Duitser zei de Nederlander overigens weinig kwalijk te nemen. "Dit kan gebeuren tijdens een race. In de auto is het soms erg lastig om de juiste keuzes te maken. Al zit hij eigenlijk al te lang in de Formule 1 om dit te doen."

De winnaar van de eerste twee Grands prix van het seizoen snapte alleen niet waarom Verstappen niet wat meer geduld had betracht. "Ik had helemaal niet de intentie om hem af te houden, want het was duidelijk dat de Red Bull-coureurs op verse banden op dat moment veel meer snelheid hadden."

"Ik wilde mijn kansen niet verspelen door hem koste wat kost achter me te houden. Mijn race was vooral op Lewis Hamilton gericht. Maar Max maakte een inschattingsfout en verpestte daarmee voor ons allebei de race."

De Duitser zakte door de aanvaring met Verstappen terug van de derde naar de zevende plaats en eindigde uiteindelijk slechts als achtste.

Toch is de leider in de WK-stand opgelucht dat hij toch nog vier WK-punten overhoudt aan de race en dus niet helemaal met lege handen staat. "De botsing had veel slechter uit kunnen pakken. Uiteindelijk hebben we allebei geluk gehad."