Verstappen vergooit podiumkansen in GP China, Ricciardo wint

Verstappen had goede papieren voor een podiumplek en mogelijk zelfs de winst, maar kreeg na een mislukte inhaalactie bij Ferrari-coureur Sebastian Vettel een tijdstraf van tien seconden. De Limburger kwam als vierde over de finish, maar moest door zijn straf genoegen nemen met de vijfde plek.

Daardoor kon de 20-jarige Verstappen zich niet revancheren voor zijn teleurstellende race van vorige week. De drievoudig Grand Prix-winnaar van Red Bull Racing viel in Bahrein al na vijf ronden uit.

Ricciardo bezorgde Red Bull in China alsnog een succesvolle race door Mercedes-coureur Valtteri Bottas elf ronden voor het einde in te halen en zo de zesde Grand Prix-zege in zijn loopbaan te boeken. Ferrari-coureur Kimi Raikkonen eindigde als derde achter Bottas, die aan de start stond van zijn honderdste Formule 1-race.

Brendon Hartley van Toro Rosso was de enige coureur die zijn race op het Shanghai International Circuit niet kon afmaken. De 28-jarige Nieuw-Zeelander parkeerde zijn auto drie ronden voor het einde in de pits vanwege een technisch probleem.

Hamilton

Lewis Hamilton werd vierde en reed zo voor de 28e opeenvolgende race in de punten, iets waar geen enkele coureur ooit eerder in slaagde. De Brit van Mercedes deelde het record met Raikkonen, die in 2012 en 2013 27 opeenvolgende races in de punten reed. Toch was het een teleurstellende race voor de regerend wereldkampioen, die het tempo van de kop niet kon volgen.

Vettel, die op pole position begon en de eerste twee races in Australië en Bahrein op zijn naam schreef, moest genoegen nemen met een teleurstellende achtste plek nadat hij door Verstappen in de rondte was getikt. Nico Hülkenberg (zesde), Fernando Alonso (zevende), Carlos Sainz (negende) en Kevin Magnussen (tiende) completeerden de top tien.

Het Formule 1-seizoen wordt op 29 april vervolgd met de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Start

Waar Verstappen vorige week in Bahrein de strijd al vroeg moest staken na een botsing met Hamilton, kende de Nederlander in China een uitstekende start. Hij passeerde Hamilton direct in de binnenbocht en streefde even later ook Raikkonen voorbij, waardoor Verstappen van de vijfde naar de derde plek klom.

Na een probleemloze start gebeurde voorin niet veel, waardoor het wachten was op de eerste pitstops. Verstappen en Ricciardo waren op ultrasofts gestart, terwijl de Mercedes- en Ferrari-coureurs op de relatief hardere softbanden begonnen en zodoende minder snel de pits in hoefden dan de Red Bull-rijders.

Verstappen ging in de zestiende ronde inderdaad als eerste van de kop de pits in en schakelde net als Ricciardo over naar mediums. Even later schakelden ook Hamilton en Bottas over naar die relatief hardere banden.

Vettel ging als eerste Ferrari-coureur de pits in, maar dat kostte hem wel de leiding in de race. Bottas bleef de Duitser voor en passeerde even later ook de minder snelle Raikkonen, die door Ferrari werd geslachtofferd om Vettel weer in de buurt van Bottas te krijgen. De Duitser doemde ook direct op bij de Fin, maar Bottas bleef hem net voor en behield de leiding.

Safetycar

Achterin de race waren ondertussen twee incidenten, waarvan één bepalend voor de race. Hekkensluiter Charles Leclerc belandde in het grind na een spin en even later kwamen ook de twee coureurs van Toro Rosso op knullige wijze met elkaar in botsing nadat Pierre Gasly een poging waagde om Hartley in te halen.

Door de veroorzaakte brokstukken kwam er een safetycar de baan op en Red Bull speelde daar direct op in door Verstappen en Ricciardo de pits in te sturen. Beide coureurs wisselden hun mediumbanden voor softs en konden het restant van de race door die tactische zet op snellere banden rijden dan hun concurrenten, waarmee de jacht werd geopend op nummer drie Hamilton.

Met nog zeventien ronden te gaan deed Verstappen een eerste serieuze aanvalspoging op Hamilton, maar zijn inhaalactie aan de buitenkant verliep dramatisch. Hij moest uitwijken en belandde buiten de baan, waardoor hij afzakte naar de vijfde plek. Ondertussen klom Ricciardo naar de tweede positie nadat hij Vettel op snelheid aftroefde.

Vlak daarna slaagde Verstappen er alsnog in de minder snelle Hamilton in te halen en de vierde plek te pakken, maar die positie gaf hij net zo snel weer uit handen. De Nederlander remde te laat in de hairpin en tikte zo Vettel aan, waardoor beide coureurs spinden. Verstappen werd bovendien bestraft met een tijdstraf van tien seconden, waardoor zijn podiumkansen in het water vielen.

Ricciardo bleef ondertussen op zijn softs druk uitoefenen op leider Bottas, die op zijn mediumbanden minder snelheid had. De Fin van Mercedes werd elf ronden voor het einde inderdaad gepasseerd door de coureur van Red Bull, die de spectaculaire race zo op knappe wijze op zijn naam schreef. Raikkonen profiteerde van een late pitstop en wist voor Ferrari toch nog een podiumplaats uit het vuur te slepen.