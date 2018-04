Verstappen vergooit podiumkansen in GP China, Ricciardo wint

Verstappen had goede papieren voor een podiumplek, maar kreeg na een mislukte inhaalactie bij Ferrari-coureur Sebastian Vettel een tijdstraf van tien seconden. Hij kwam als vierde over de finish, maar moest door zijn straf genoegen nemen met de vijfde plek.

Ricciardo bezorgde Red Bull Racing alsnog een succesvolle race in China door Mercedes-coureur Valtteri Bottas elf ronden voor het einde in te halen en zo de zesde Grand Prix-zege in zijn loopbaan te boeken. Kimi Raikkonen eindigde als derde achter Bottas.

Lewis Hamilton werd vierde en reed zo voor de 28e opeenvolgende race in de punten, iets waar geen enkele coureur ooit eerder in slaagde. De Brit van Mercedes deelde het record met Kimi Raikkonen van Ferrari, die in 2012 en 2013 27 opeenvolgende races in de punten reed.

Het Formule 1-seizoen wordt op 29 april vervolgd met de Grand Prix van Azerbeidzjan.