Ricciardo verliest optimisme over betrouwbaarheid Renault-motor

Vorige week in de Grand Prix van Bahrein kampte Ricciardo ook al met technische problemen. De auto van de vijfvoudig Grand Prix-winnaar stond toen al na twee ronden stil.

Nu zijn motor ook in China problemen veroorzaakt, heeft Ricciardo er steeds minder vertrouwen in dat leverancier Renault zijn krachtbron betrouwbaarder kan maken. "Ik geef de hoop nooit op, maar ik word wel steeds minder optimistisch", zei Ricciardo in gesprek met Motorsport.com.

"Dit is helaas een bekend verhaal, want in de laatste jaren hebben we natuurlijk ook al onze ups en downs gehad. Ik had echter niet verwacht dat we er nu al zo vaak last van zouden hebben. Op dit moment laat ik het allemaal gewoon op me af komen in de hoop dat het goed verloopt. Zo niet, dan is het altijd lastig om te verwerken."

Monteurs

Ondanks zijn dramatisch verlopen derde vrije training stond Ricciardo even later wel gewoon aan de start voor de kwalificatie, waarin hij de zesde tijd neerzette. De 28-jarige coureur is de monteurs van Red Bull zeer dankbaar voor het feit dat zijn auto op tijd klaar was.

"Ik wil de monteurs graag bedanken voor hun geweldige werk. Ze hebben hun eigen record voor snelste motorwissel al meerdere keren gebroken en nu deden ze het weer", aldus Ricciardo.

"Eerlijk gezegd had ik niet meer verwacht dat ik nog de baan op zou kunnen. De monteurs konden niks doen aan de problemen, maar stonden wel onder flinke druk om de motor snel te vervangen. Dat hebben ze fantastisch gedaan."

Zijn teamgenoot bij Red Bull Max Verstappen was in de kwalificatie iets sneller en start zondag vanaf de vijfde plek. Sebastian Vettel reed net als vorige week in Bahrein naar pole position. De race in China begint om 08.10 uur Nederlandse tijd.