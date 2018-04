Vettel positief verrast door gat tussen Ferrari en Mercedes in China

Zijn teamgenoot bij Ferrari Kimi Raikkonen was slechts 0,087 langzamer, terwijl Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas meer dan een halve seconde toegaven op het duo van de Italiaanse renstal.

"We zijn behoorlijk verrast door het gat met Mercedes. Elk circuit is natuurlijk weer een beetje anders, maar dat het verschil nu zo groot zou zijn hadden we niet aan zien komen", zei de 30-jarige Vettel tegen Sky Sports.

De indrukwekkende kwalificatie van de viervoudig wereldkampioen is een nieuw teken dat Ferrari dit seizoen meer dan gewaagd is aan Mercedes, dat de afgelopen vier jaar de wereldkampioen afleverde en ook het klassement bij de constructeurs won.

Vettel, in Australië en Bahrein ook al te sterk voor zijn concurrenten van Mercedes, bezorgde Ferrari de eerste pole position in China in veertien jaar.

"Dit is al een tijdje een circuit waarop Mercedes de dienst uitmaakt, dus het is goed om die dominantie te doorbreken", vindt Vettel. "Het laat ook zien dat onze auto veelbelovend is. Ik ben heel tevreden."

Hamilton

Hamilton is bang dat hij er zondag in de race niet in gaat slagen om een Ferrari-coureur van de winst af te houden. De Brit van Mercedes is onder de indruk van de concurrentie in de titelstrijd.

"Ik weet niet of we Ferrari kunnen uitdagen. We zijn hier sneller dan vorige week in Bahrein, maar Ferrari blijft weer voorop rijden. Ik verwacht daarom dat ze dat zondag opnieuw zullen doen", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Teambaas Toto Wolff van Mercedes verwacht dat Hamilton en Bottas wel voldoende snelheid hebben. "Het is bij ons een bandenkwestie. We hebben vooral een gebrek aan grip en dat moeten we snel oplossen."

De race in Shanghai begint zondag om 8.10 uur Nederlandse tijd. Max Verstappen start vanaf de vijfde plek, terwijl zijn teamgenoot Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing de zesde startpositie inneemt.