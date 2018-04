Verstappen vindt dat hij met vijfde plek het beste eruit heeft gehaald

"Ik denk dat we naar omstandigheden het beste eruit hebben gehaald", zeo Verstappen na afloop van de kwalificatie bij Ziggo Sport. "We verliezen heel veel op het rechte stuk, meer dan verwacht."

"Je ziet dat de concurrenten in de kwalificatie de boel openschroeven en dan hebben we gewoon geen kans", vervolgt hij. "Qua vermogen is het bij ons de afgelopen dagen hier nog niet helemaal top."

De Red Bull-coureur gaf circa zeven tiende van een seconde toe op Ferrari-coureurs Sebastian Vettel - die beslag legde op pole position - en Kimi Raikkonen. Mercedes-rijders Valtteri Bottas en Lewis Hamilton waren iets meer dan een tiende sneller dan Verstappen.

"In de kwalificatie hebben we geen kans tegen Ferrari en Mercedes", beseft Verstappen. "Op de een of andere manier gaat Ferrari dit weekend enorm hard op het rechte stuk. Ze hebben natuurlijk ook een goede auto."

Horner

Eerder zaterdag nuanceerde Red Bull-teambaas Christian Horner enkele uitspraken van zichzelf over de crash van Verstappen vorige week bij de kwalificatie voor de GP van Bahrein. Volgens de Brit was er vrijdag in de vertaling iets fout gegaan, waardoor het leek dat hij de schuld voor het incident grotendeels bij de Nederlander legde.

Horner zou hebben gezegd dat er geen sprake was van een technische storing, zoals Verstappen zelf vermoedde. De 20-jarige coureur had volgens de teambaas met zijn voet zelf extra gas gegeven nadat zijn auto van de baan was geraakt. Hij ramde daardoor een muur langs het circuit.

"De vraag was of het gas bleef openstaan. Dat was absoluut niet het geval'', verzekerde Horner bij Ziggo Sport. "Er ging iets niet goed bij het schakelen en dat is vooral een kwestie van software. Dat ligt bij ons en niet bij Renault."

"De auto schakelt hard en Max rijdt hard over de kerbstones. Dat zorgt voor zulke problemen", vervolgde de Engelsman. "Daar werken we nu aan. Hij heeft zeker geen fout gemaakt, hij zat alleen maar in de auto."

Positieve energi

Voor Verstappen speelden de uitspraken van Horner mee tijdens zijn kwalificatie. "Dat soort dingen vergeet je niet, maar je moet proberen om het om te zetten in positieve energie", laat hij weten.

De race in Shanghai begint zondag om 8.10 uur Nederlandse tijd.