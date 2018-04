Verstappen vierde bij derde vrije training in China, Ricciardo blaast motor op

Verstappen bracht op het Shanghai International Circuit 1.33,969 op de klok en was daarmee iets langzamer dan vrijdag in de tweede vrije training. Toen zette de Red Bull-coureur 1.33,823 neer.

Ricciardo kwam met 1.35,061 niet verder dan de vijftiende tijd. De Australiër blies halverwege de training zijn motor op, waarbij de vlammen uit zijn auto sloegen.

Sebastian Vettel, die de eerste twee Grands Prix van dit seizoen won, liet de snelste tijd noteren in de derde training. De Ferrari-coureur kwam tot een tijd van 1.33,018.

Vettel

Daarmee was Vettel bijna een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Kimi Raikkonen, die met 1.33,469 de tweede tijd realiseerde.

Achter het Ferrari-duo reed Mercedes-coureur Valtteri Bottas met 1.33,761 de derde tijd. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die in de eerste twee vrije trainingen de snelste was, kwam met 1.34,057 niet verder dan vijfde tijd in de derde sessie.

Later op zaterdag wordt de kwalificatie verreden. Om 8.00 uur bepalen de coureurs van welke plek ze starten bij de race. Die begint zondag om 8.10 uur.

Revanche

Verstappen hoopt zich in Shanghai te revancheren voor de teleurstellende Grand Prix van vorige week. De drievoudig Grand Prix-winnaar moest de race in Bahrein al in de vijfde ronde staken, omdat zijn auto vlak daarvoor beschadigd was geraakt na een botsing met Hamilton.

Vorig jaar slaagde Verstappen erin het podium te bereiken in China. De Nederlander begon vanaf de zestiende plek, maar hoefde op de finish alleen Vettel en viervoudig wereldkampioen Hamilton voor zich te dulden.