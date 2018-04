Red Bull Racing beschikt vanaf GP China over meer motorvermogen

Renault heeft die beslissing genomen op basis van de eerste Grands Prix van het seizoen in Australië en Bahrein. De motor bleek daar betrouwbaar genoeg om het vermogen voor de komende races op te schroeven.

"We doen wat we beloofd hebben om te doen", zegt Renault-baas Cyril Abiteboul vrijdag tegen Motorsport. "Het ging ons vooral om de bevestiging dat de motor betrouwbaar genoeg is en het ziet er gewoon goed uit. Zo geven we de teams wat meer speelruimte en dat kan zeker in China van pas komen."

Door de beslissing van Renault kan, naast het eigen fabrieksteam en Red Bull Racing, ook McLaren vanaf de race in China beschikken over meer vermogen.

Hoewel Renault de motor betrouwbaar genoeg vindt, kampte Red Bull vorige week nog met flinke problemen. Verstappen gaf zijn motor de schuld na zijn crash in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein en een dag later in de race stond de auto van Daniel Ricciardo al na twee ronden stil.

"De reden voor het uitvallen van Ricciardo is nog steeds niet duidelijk", zegt Abiteboul. "Het is niet bekend of het aan het chassis of de motor ligt, maar het lijkt op een elektrisch probleem."

Verstappen

Red Bull-teambaas Christian Horner liet vrijdag op zijn beurt weten dat de problemen van Verstappen in Bahrein niet het gevolg waren van een falende motor, ook al beweerde de Nederlander zelf van wel.

"Ik denk dat hij hoog over de kerbs stuiterde en daarbij per ongeluk het gas wat te ver in trapte", aldus Horner, die de schuld daarmee bij Verstappen zelf legde.

"Schakelen gaat op die plek altijd wat moeizamer. Ik denk dat het een combinatie was van voluit gaan, te hard over de kerbstone rijden en een beweging in de voet."

Verstappen en Ricciardo kwamen vrijdag de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van China zonder problemen door. In de nacht van vrijdag op zaterdag (05.00 uur) staat de derde vrije training op het programma, waarna om 08.00 uur de kwalificatie begint. De race start een dag later om 8.10 uur.