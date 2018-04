Verstappen: 'Duidelijk dat we goede auto hebben voor race in China'

"Ik ben tevreden met de lange runs en het is duidelijk dat we een goede auto hebben voor de race. We maken nog steeds progressie", aldus Verstappen vrijdag na zijn vrije training op Verstappen.nl.

"We gaan de auto in de derde vrije training nog een beetje finetunen en dan moeten we het voor elkaar hebben bij de kwalificatie."

De Nederlander van Red Bull Racing klokte in de tweede vrije training op ultrasofts zijn snelste rondetijd (1.33,823) en was daarmee bijna een seconde sneller dan in de eerste training, toen hij nog een keer buiten de baan belandde na een spin.

Finetunen

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en Ferrari-rijders Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel waren weliswaar sneller, maar Verstappen toonde zich positief met het oog op de race.

"Aan het einde van tweede vrije training was de snelheid goed, ik denk dat we blij kunnen zijn met de prestaties van de auto", aldus Verstappen, die vorig jaar als derde eindigde in Shanghai, op de site van Red Bull.

"Het is altijd goed om een dag te hebben zonder grote problemen. Ik voelde me ook comfortabel in de auto. We lijken niet ver van de top vier af te zitten. Je kunt op dit circuit bovendien goed inhalen, dus ik denk dat we een goede race kunnen hebben op basis van onze snelheid van vandaag."

Ricciardo

Daniel Ricciardo was net als zijn teamgenoot Verstappen optimistisch na de eerste twee vrije trainingen. "De lange runs waren prima en ik heb er vertrouwen in dat we genoeg snelheid kunnen vinden", stelde de Australiër, die als vierde en als negende eindigde op vrijdag.

"Al met al ziet het er niet slecht uit en ik hoop dat we kunnen strijden met Ferrari en Mercedes."

In de nacht van vrijdag op zaterdag (05.00 uur) staat de derde vrije training op het programma in China, waarna om 08.00 uur de kwalificatie begint. De race start een dag later om 8.10 uur.