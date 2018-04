Verstappen klokt ook in tweede training vijfde tijd in China

Verstappen ging rond in 1.33,823 en was daarmee bijna een seconde sneller dan in de eerste vrije training, toen de 20-jarige Limburger van Red Bull Racing een tijd van 1.34,668 neerzette. 

Hamilton toonde zich op ultrasoftbanden wederom de snelste in China. De coureur van Mercedes was met zijn tijd van 1.33,482 iets sneller dan Ferrari-coureur Kimi Raikkonen (1.33,489), die ook in de eerste vrije training genoegen moest nemen met plek twee. 

Valtteri Bottas van Mercedes werd vlak daarachter derde en ook Ferrari-coureur Sebastian Vettel, die de eerste twee Grands Prix van dit seizoen op zijn naam schreef, verbeterde zich flink ten opzichte van zijn eerste training in Shanghai: 1.33.590 om 1.34,861. 

Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, maakte weinig indruk met de negende tijd: 1.34,557. Alle coureurs reden in de tweede vrije training een aantal rondes op ultrasofts.

Regen

De omstandigheden op het Shanghai International Circuit waren redelijk goed, al gingen de meeste teams enkele minuten voor het einde van de tweede vrije training naar binnen toen het begon te regenen.

Stoffel Vandoorne moest even daarvoor zijn McLaren langs de kant van het circuit zetten omdat een van de wielen niet goed op zijn auto bevestigd was.

Het was zeker niet het eerste incident met een wielmoer dit seizoen. In Australi√ę vielen Haas-coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean uit doordat een van de banden niet goed was vastgemaakt en afgelopen weekend in Bahrein kreeg een Ferrari-monteur een wiel van de auto van Kimi Raikkonen niet los, waarna de Fin te vroeg weer gas gaf en over het been van de monteur reed.

Omstandigheden

In de nacht van vrijdag op zaterdag (05.00 uur) staat de derde vrije training op het programma in China, waarna om 08.00 uur de kwalificatie begint. De race start een dag later om 8.10 uur.

Verstappen hoopt zich in Shanghai te revancheren voor de teleurstellende Grand Prix van vorige week. De drievoudig Grand Prix-winnaar moest de race in Bahrein al in de vijfde ronde staken, omdat zijn auto vlak daarvoor beschadigd was geraakt na een botsing met Hamilton.

Vorig jaar slaagde Verstappen erin het podium te bereiken in China. De Nederlander begon vanaf de zestiende plek, maar hoefde op de finish alleen Vettel en viervoudig wereldkampioen Hamilton voor zich te dulden.