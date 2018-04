Verstappen klokt vijfde tijd in eerste vrije training voor GP China

Verstappen klokte in zijn Red Bull een tijd van 1.34,668 en was daarmee een stukje langzamer dan onder anderen Hamilton, de enige coureur die onder de minuut en 34 seconden dook (1.33,999).

De Brit van Mercedes liet ook Ferrari-coureur Kimi Raikkonen (tweede tijd) en Valtteri Bottas (derde) achter zich, terwijl Verstappens teamgenoot bij Red Bull Racing Daniel Ricciardo de vierde tijd noteerde.

Sebastian Vettel, die in Melbourne en Bahrein de eerste twee Grands Prix van het seizoen op zijn naam schreef, moest zich tevredenstellen met de zesde rondetijd (1.34,861).

Vlekkeloos

De eerste vrije training van Verstappen in China verliep niet geheel vlekkeloos. De 20-jarige Limburger spinde op zijn ultrasofts in de laatste bocht en belandde even in het grind, maar kon wel verder. Ook onder anderen Hamilton en de Belg Stoffel Vandoorne (McLaren) bleven niet de hele training op de baan.

"Max maakte wel een paar kleine fouten", constateerde teambaas Christian Horner van Red Bull in gesprek met Sky Sports. "Juist nu hebben we een foutloos weekend nodig, zodat we kunnen zien wat het potentieel van de auto is."

Verstappen hoopt zich te revancheren voor de teleurstellende Grand Prix van vorige week. De drievoudig Grand Prix-winnaar moest de race in Bahrein al in de vijfde ronde staken, omdat zijn auto vlak daarvoor beschadigd was geraakt na een botsing met Hamilton.

Later op vrijdagochtend (08.00 uur) wordt ook de tweede vrije training verreden in China. De kwalificatie begint zaterdag ook om 8.00 uur en de race start een dag later om 8.10 uur.