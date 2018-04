Bottas pareert kritiek op 'passieve rijstijl' in Grand Prix van Bahrein

De kritiek komt voort uit de slotfase van de race van afgelopen zondag in Bahrein. Bottas reed vlak achter Ferrari-coureur Sebastian Vettel en was op zijn nieuwere banden ook iets sneller, maar deed geen serieuze poging om de Duitser te passeren in de eerste bocht van de laatste ronde en eindigde zodoende als tweede.

"Achteraf is het altijd makkelijk oordelen. Ik heb de race ook geëvalueerd en kwam tot de conclusie dat ik een volgende keer niks anders zou doen", zei Bottas donderdag bij een persmoment voor de Grand Prix in China tegen Sky Sports.

Door de tweede plek van de Fin bleef regerend wereldkampioen Mercedes ook in de tweede race van het seizoen zonder zege en kon Vettel zijn tweede overwinning dit seizoen bijschrijven. Bottas heeft desondanks geen spijt dat hij geen poging waagde om Vettel in te halen.

"We hebben echt alles geanalyseerd en het is niet duidelijk wat de beste optie was geweest. Misschien hadden we Sebastian iets meer onder druk kunnen zetten, want we hadden de snelheid wel. Het is alleen de vraag of de banden het in dat geval hadden uitgehouden tot de finish."

Ricciardo

Red Bull Racing-coureur Daniel Ricciardo hoefde niet lang na te denken toen hem werd gevraagd of hij, in tegenstelling tot Bottas, wel een poging zou hebben gewaagd om Vettel te passeren.

"In die situatie zou ik het absoluut proberen, want anders finish je toch als tweede. Het gaat om de laatste ronde en een directe strijd om de zege. Het risico is dat je jezelf en Vettel uit de race rijdt, maar dat zou ik er wel voor over hebben."

Ricciardo wilde niet zeggen dat hij Vettel in dit scenario zeker voorbij was gegaan. "Ik weet niet of ik daadwerkelijk zou winnen, maar je had al je geld in kunnen zetten op een inhaalactie als ik in die positie had gezeten."

Bottas en Ricciardo krijgen zondag bij de Grand Prix in China een nieuwe kans om hun eerste zege van het seizoen te boeken. De eerste vrije trainingen zijn vrijdag om 4.00 en 8.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie begint zaterdag om 8.00 uur en de race een dag later om 8.10 uur.