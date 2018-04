Verstappen: 'Makkelijk om jonge coureur de schuld te geven'

"Dit soort inhaalacties hoort bij racen", aldus Verstappen donderdag op de persconferentie voor de Grand Prix van China van zondag. "Deze keer pakte het niet goed uit, maar vorig jaar bij de Grand Prix van Mexico lukte het bijvoorbeeld wel."

De coureur van Red Bull Racing viel afgelopen zondag in Bahrein al in de openingsfase van de race uit na een botsing met Hamilton in de eerste bocht van de tweede ronde.

De 33-jarige regerend wereldkampioen stelde eerder deze week dat Verstappen door zijn onervarenheid niet altijd de juiste keuzes maakt in de auto. "Red Bull heeft een auto waarmee resultaten zouden moeten worden geboekt, maar slaagt daar door onvolwassen keuzes niet in", zei Hamilton.

Verstappen kreeg donderdag in Shanghai de vraag waarom de Mercedes-coureur hem de schuld in de schoenen schuift. "Omdat het makkelijk is om de jonge coureur de schuld te geven", antwoordde de Nederlander.

"Misschien gaven we elkaar niet voldoende ruimte, maar dit soort dingen gebeurt in een race. Ik heb niks geks gedaan, ik probeerde gewoon iemand in te halen. Ik zie geen reden om iets te veranderen aan mijn aanpak."