Hamilton zegt in Shanghai sorry tegen Verstappen

"Ik vond het als oudere coureur mijn taak om hem even op te zoeken", legde Hamilton even later uit op een persconferentie voor de Grand Prix van China van zondag.

"Ik heb net zijn hand geschud en gezegd: 'Hé, sorry voor de vorige race.' Of het mijn fout of zijn fout was doet er niet echt toe. Hopelijk zorgt dit teken van respect ervoor dat we op een goede manier tegen elkaar kunnen blijven racen."

Verstappen viel afgelopen zondag bij de GP van Bahrein al in de openingsfase van de race uit na een botsing met Hamilton in de eerste bocht van de tweede ronde.

De 33-jarige Brit stelde eerder deze week dat Verstappen niet voldoende respect toont en door zijn onervarenheid niet altijd de juiste keuzes maakt op het circuit. "Red Bull heeft een auto waarmee resultaten zouden moeten worden geboekt, maar slaagt daar door onvolwassen keuzes niet in", zei Hamilton.

"Normaal spreek ik via mijn acties op het circuit. Dat heb ik deze keer duidelijk niet gedaan", keek de coureur van Mercedes donderdag terug op de opmerkingen over en weer tussen hemzelf en Verstappen. "Het is nu klaar. Ik heb niet precies gehoord wat Max tegen me zei vandaag want het was nogal luid waar we stonden, maar hij heeft mijn hand geschud."

Rijstijl

Verstappen was een uur of twee eerder verbaasd dat zijn clash met Hamilton nog zoveel aandacht kreeg op zijn eigen persconferentie. De 20-jarige Nederlander is dan ook niet van plan iets te veranderen aan zijn rijstijl.

"Dit soort inhaalacties hoort bij racen", aldus Verstappen. "Deze keer pakte het niet goed uit, maar vorig jaar bij de Grand Prix van Mexico lukte het bijvoorbeeld wel."

Verstappen kreeg de vraag waarom de Mercedes-coureur hem eerder deze week de schuld in de schoenen schoof. "Omdat het makkelijk is om de jonge coureur de schuld te geven", antwoordde de Nederlander.

"Misschien gaven we elkaar niet voldoende ruimte, maar dit soort dingen gebeurt in een race. Ik heb niks geks gedaan, ik probeerde gewoon iemand in te halen. Ik zie geen reden om iets te veranderen aan mijn aanpak."

"Ik snap niet waarom iedereen hier nu zo bovenop springt. Dit is racen; soms lukt een inhaalactie, soms niet. Zo simpel is het. Je kunt er van alles van vinden, maar ik had het gevoel dat ik een goede kans had om Lewis voorbij te gaan."

Inhalen

Verstappen was vorig jaar in China zeer succesvol met inhalen, want hij schoof tijdens de race op van de zestiende naar de derde plek. Hij werd daarbij wel geholpen door het feit dat de coureurs de Grand Prix begonnen op regenbanden.

De huidige nummer tien van de WK-stand hoopt zondag wederom op een podiumplek op het Shanghai International Circuit. "De auto is heel snel", aldus Verstappen. "Zeker in de race. We weten dat we wat verliezen in de kwalificatie door onze snelheid op de rechte stukken, maar in de race kunnen we meedoen om het podium."

De eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van China zijn vrijdag om 4.00 en 8.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie begint zaterdag om 8.00 uur en de race zondag om 8.10 uur.