FIA onderzoekt 'wheelguns' na pitstopincidenten in Australië en Bahrein

Met het gereedschap, waarmee banden tijdens een race verwisseld worden, ging in de afgelopen weken bij zowel Haas F1 als Ferrari flink wat mis.

Bij Haas viel zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean uit in de Grand Prix van Australië nadat een van de banden niet goed was vastgemaakt met een wheelgun. De coureurs lagen met een vierde en vijfde plaats in kansrijke positie.

In Bahrein liep een Ferrari-monteur een dubbele beenbreuk op. Hij kreeg het wiel van Kimi Raikkonen niet los, maar de Fin kreeg al groen licht en gaf gas. Hij reed daarbij vol over het been van de Italiaanse monteur heen, die kermend van de pijn bleef liggen. Zowel Haas als Ferrari kreeg een boete.

"Het ziet er steeds minder uit als toeval. We gaan deze wheelguns aan een grondige inspectie onderwerpen om uit te vinden wat er is misgegaan", zegt wedstrijdleider Charlie Whiting woensdag.

"Die twee incidenten bij Haas waren overduidelijk het gevolg een foutief werkende wheelgun. Bij Ferrari kwam het wiel niet eens los en dat is nog zorgwekkender. We moeten voorkomen dat dit soort fouten nogmaals gebeuren."

China

Het Formule 1-seizoen gaat komend weekend verder met de Grand Prix van China. Vrijdag worden om respectievelijk 4.00 uur en 8.00 uur Nederlandse tijd de eerste en tweede vrije training verreden, waarna op zaterdag de derde training (5.00 uur) en de kwalificatie (8.00 uur) volgen.

De race op het Shanghai International Circuit begint zondag om 8.10 uur. Vorig jaar ging de winst naar Lewis Hamilton, voor Sebastian Vettel (tweede) en Max Verstappen (derde).

Na twee races leidt Vettel in de strijd om de wereldtitel met 50 punten. De voorlopige top drie wordt gecompleteerd door Hamilton (33 punten) en Valtteri Bottas (22). Verstappen staat met 8 punten op de tiende plek.