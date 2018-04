Alles over GP China: 'Verstappen grotere bedreiging voor Vettel dan Hamilton'

Mercedes wist de laatste vier races op het Shanghai International Circuit allemaal te winnen. Coronel voorspelt dat het Duitse team samen met Red Bull Racing een aanval zal doen op Ferrari-coureur Vettel, die de Grands Prix van Australië en Bahrein op zijn naam schreef.

"Mercedes en Red Bull moeten ook wel, ze zijn verplicht om te winnen. Niemand had verwacht dat Vettel de eerste twee races zou winnen. De concurrentie kan zich geen nieuwe nederlaag permitteren."

Coronel verwacht niet dat de zegereeks van Ferrari lang standhoudt. "In de Formule 1 heb je alles maar twee of drie weken voor jezelf. Teams analyseren alle data om te ontdekken hoe de andere teams het doen. Dus iedereen heeft de laatste dagen precies geanalyseerd waardoor Vettel zo goed begonnen is."

Vettel won pas eenmaal in Shanghai, in 2009 toen hij nog in dienst was van Red Bull Racing. Lewis Hamilton zegevierde al vijf keer in China.

Alleen in Canada en de Verenigde Staten (beide zes zeges) was de Brit nog succesvoller. Bovendien stond Hamilton al zes keer op pole position in China, alleen in Australië (zevenmaal) lukte hem dat vaker.

Starttijden GP China Eerste training: vrijdag 4.00 uur

Tweede training: vrijdag 8.00 uur

Derde training: zaterdag 5.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 8.00 uur

Race: zondag 8.10 uur

270 graden

Kenmerkend aan het circuit in de Chinese havenstad is de eerste bocht na start/finish, waarin de coureurs 270 graden naar rechts gaan.

"Ik heb er zelf een jaar of vier geleden gereden", vertelt Coronel. "Er lijkt bijna geen einde aan die bocht te komen. Je zit de hele tijd te wachten tot je er eindelijk uit bent. Als je echt lef hebt, dan neem je de hele bocht aan de buitenkant, dan kun je de volgende bocht aan de binnenkant insturen."

Behalve die bocht 1 zijn volgens Coronel de hairpin in bocht 14 en bocht 16 - de laatste voor start/finish - de beste plekken om in te halen. "Maar het hele circuit is extreem breed. Als je sneller bent dan je voorganger kom je hem altijd wel voorbij."

Dat demonstreerde Max Verstappen vorig seizoen, toen hij op de zestiende startplek moest beginnen en naar de derde plaats reed. "De pitstopstrategie speelt hier een veel kleinere rol dan op veel andere circuits, omdat er zoveel inhaalmogelijkheden zijn", zegt Coronel.

Verstandhouding

De verstandhouding tussen Verstappen en zijn concurrenten lijkt na de Grand Prix van Bahrein op scherp te staan. In de tweede ronde botste hij met Hamilton, waardoor Verstappen uitviel. De wereldkampioen noemde de jonge Nederlander voor het oog van de camera's een "dickhead".

"Mooi hè?", vindt Coronel. "Dat was alles wat autosport mooi maakt. Twee coureurs die de strijd met elkaar aan gaan. Ze laten zich niet afkatten, het zijn twee ongelooflijke heertjes."

"Je kunt ze allebei gelijk geven, Max was er voorbij, maar ik snap Lewis ook als hij zegt dat hij te weinig ruimte kreeg. Maar dit is waarom ik Formule 1 kijk en waarom ik fan van Max ben."

Laatste tien winnaars GP China 2017: Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

2016: Nico Rosberg (Dui/Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

2013: Fernando Alonso (Spa/Ferrari)

2012: Nico Rosberg (Dui/Mercedes)

2011: Lewis Hamliton (GBr/McLaren)

2010: Lewis Hamilton (GBr/McLaren)

2009: Sebastian Vettel (Dui/Red Bull Racing)

2008: Lewis Hamilton (GBr/McLaren)

Bedreiging

Volgens Coronel heeft Verstappen het incident in Bahrein al lang achter zich gelaten. "Het enige wat hem interesseert is races winnen. Hamilton rijdt heel anders, die denkt alleen aan de punten en het wereldkampioenschap. Max vliegt er gewoon vol in. Hij wacht nooit en gaat voor elke kans die hij ziet."

"Wij vinden het allemaal veel erger wat er gebeurd is in Bahrein dan Max zelf. Die is het allemaal meteen vergeten en denkt gewoon: volgende week weer een kans."

De 46-jarige Coronel denkt dat Verstappen dit jaar nog niet aan de wereldtitel denkt en alleen geïnteresseerd is in Grand Prix-zeges. "Daarom is hij in China een grotere bedreiging voor Vettel dan Hamilton."

"Die nemen misschien genoegen met een tweede plaats en de WK-punten. Dat zal Max never nooit doen. Die gaat altijd voor de winst en dat zal hij hopelijk altijd blijven doen. Ik verwacht een hele mooie strijd tussen die drie in Shanghai."

Coronel verwacht dat Red Bull in China zijn eerste podiumplek van het seizoen gaat pakken. "De auto is snel genoeg, in tegenstelling tot een jaar geleden. Het is gewoon twee keer pech geweest. Dat gaat niet nog een keer gebeuren."

Vrijdag kan het gaan regenen en zelfs onweren in Shanghai. Volgens de weersvoorspellingen blijft het de rest van het weekend droog en schommelt de temperatuur rond de 20 graden. Vrijdag- en zaterdagochtend vinden de vrije trainingen en de kwalificatie plaats en de race begint zondag om 08.10 uur Nederlandse tijd.