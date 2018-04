Teambaas Wolff vindt dat Mercedes geen fout meer mag maken in titelstrijd

In de eerste race in Australië moest Lewis Hamilton zijn meerdere erkennen in Sebastian Vettel en afgelopen zondag in Bahrein werd ook Valtteri Bottas afgetroefd door de Duitse coureur van Ferrari, waardoor Mercedes voor het eerst in jaren zonder overwinning bleef in de eerste twee races.

"Het is niet de start van 2018 waar we op gehoopt hadden", erkende Wolff in gesprek met Sky Sports. "In beide races deden we maar met één auto mee om de zege. Het gat was misschien niet heel groot, maar dat maakt het alleen maar frustrerender."

Door de eerste twee races te winnen is Ferrari goed begonnen aan zijn missie om de hegemonie van Mercedes in de Formule 1 te doorbreken. De Duitse renstal leverde de afgelopen vier jaar de wereldkampioen af en won bovendien telkens het kampioenschap bij de constructeurs.

Fouten

Wolff denkt niet dat Ferrari minder goed gaat presteren in de komende races en realiseert zich, met ook het Red Bull Racing van Max Verstappen als opkomende concurrent, dat Mercedes de lat nog hoger moet leggen.

"Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar dit jaar. De race in Melbourne liet al zien dat er absoluut geen ruimte is voor schoonheidsfoutjes of blunders dit seizoen. De Grand Prix in Bahrein was weliswaar helemaal anders, maar het credo blijft hetzelfde: we moeten het beste in onszelf naar boven halen."

Het Formule 1-seizoen wordt dit weekend vervolgd met de Grand Prix van China. Vrijdag- en zaterdagochtend vinden de vrije trainingen en de kwalificatie plaats en de race begint zondag om 08.10 uur Nederlandse tijd.