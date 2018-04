Hamilton stelt dat Verstappen door onvolwassen keuzes veel punten misloopt

De viervoudig wereldkampioen van Mercedes (33) had het zondag in de beginfase van de Grand Prix van Bahrein aan de stok met de 20-jarige Nederlander van Red Bull Racing, die uitviel als gevolg van een botsing tussen de twee.

"Verstappen is een jonge coureur en kan alleen maar bijleren. Hij kan fantastisch racen, maar jongelingen maken niet altijd de goede keuzes", zegt Hamilton dinsdag tegen Sky Sports.

"Als Fernando Alonso (van McLaren, red.) bijvoorbeeld in de auto van Red Bull had gezeten, was hij gefinisht en had hij wél punten gepakt. Ik ook, denk ik."

Verstappen viel door problemen met zijn auto - die ontstonden na de aanvaring met Hamilton - al vroeg uit, net als teamgenoot Daniel Ricciardo. Hamilton finishte achter winnaar Sebastian Vettel en teamgenoot Valtteri Bottas als derde.

"Red Bull heeft een auto waarmee resultaten zouden moeten worden geboekt, maar slaagt daar door onervarenheid of onvolwassen keuzes niet in", aldus Hamilton. "Verstappen had de race in Bahrein moeten uitrijden. Daar is hij goed genoeg voor."

Herkenning

Hamilton heeft wel begrip voor Verstappen. De wereldkampioen van 2008, 2014, 2015 en 2017 herkent zichzelf in de Nederlander en heeft er vertrouwen in dat de Red Bull-coureur nog stappen gaat maken.

"Ik hoop alleen maar dat Verstappen leert van alles wat hij meemaakt. Ik zat in dezelfde situatie toen ik jong was en weet dus hoe het is. Ik weet ook hoe makkelijk het is om jezelf te verliezen en te vergeten om anderen te respecteren."

De volgende Grand Prix wordt aankomende zondag verreden in China. Verstappen bezet na twee weekeinden de teleurstellende tiende plaats in de WK-stand, op al 42 punten achterstand op koploper Vettel (8 om 50).