Sirotkin vindt dat Williams modderfiguur sloeg in Bahrein

"Ik weet dat het er van de buitenkant uitzag alsof we een paar idioten waren. Dat is me wel duidelijk", zegt Sirotkin maandag tegen Motorsport.

Stroll finishte als veertiende en Sirotkin werd vijftiende op het Bahrein International Circuit. Van alle coureurs die de finish haalden, eindigden alleen Sergio Perez en Brendon Hartley door tijdstraffen achter het Williams-duo.

Vorig seizoen werd Williams nog vijfde in de WK-stand voor constructeurs. Slechts bij drie races scoorden Stroll en de inmiddels gestopte Felipe Massa geen punten.

Positiefs

De 22-jarige Sirotkin, die zondag zijn tweede Grand Prix reed en voor het eerst de finish haalde, baalt flink van de prestaties. "Ik heb een slecht gevoel na een moeizaam weekend."

"Ik probeer wat positiefs te vinden en het klinkt misschien vreemd, maar dat is me wel gelukt. Als coureur heb ik goed werk geleverd en ik heb veel geleerd dit weekend, net als het team."

Toch overheerst voor de nieuweling de teleurstelling. "Het resultaat van de race is erg slecht, nog slechter dan de kwalificatie. Ik wil er eigenlijk niet te veel aan denken."

De coureur van Williams had de slechte seizoenstart niet aan zien komen. "De auto ziet er gewoon goed uit. Het ontwerp en alle details zijn goed uitgewerkt."

"Daarom is het voor ons een grote verrassing dat we niet de tijden neerzetten die we willen. Het lukt ons gewoon nog niet."

Lowe

Ook Paddy Lowe, de technisch directeur van Williams, is teleurgesteld over de race in Bahrein. "Er zijn veel dingen die we nog niet begrijpen aan de auto. Na de race in Melbourne is er iets misgegaan. Daar waren we niet in geweldige vorm, maar niet zo slecht als in Bahrein."

Komend weekend krijgt Williams in Shanghai al kans op eerherstel. Zondag om 8.10 uur Nederlandse tijd wordt de Grand Prix van China verreden.