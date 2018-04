Hamilton spreekt van 'domme' en 'niet respectvolle' actie Verstappen

Het incident tussen de coureurs van Red Bull en Mercedes gebeurde al in de tweede ronde op het Bahrain International Circuit, waarna Verstappen de strijd in de vijfde ronde moest staken. Hamilton kon wel verder.

Volgens Verstappen was de botsing vooral de schuld van Hamilton, maar de wereldkampioen was een heel andere lezing toegedaan. Direct na de race noemde hij de 20-jarige Limburger al een "eikel" en op de persconferentie ging hij dieper op het incident in.

"Er moet een bepaald respect zijn tussen coureurs. Misschien moet ik de beelden nog eens terugkijken, maar erg respectvol was het niet wat hij daar deed", zei Hamilton op de persconferentie, waarbij onder meer het AD aanwezig was.

"Het was een domme actie van Verstappen. En onnodig. Want hij haalt door die actie de finish zelf niet. Uiteindelijk schiet hij er helemaal niks mee op."

Knijpen

Verstappen brak bij de botsing de differentieel van zijn wagen en dat nam hij Hamilton kwalijk. "Natuurlijk probeer je elkaar wat af te knijpen, maar er was plaats genoeg aan de linkerkant. Hamilton wilde niet afgeven en reed tegen mijn wiel aan."

In het voordeel van de viervoudig wereldkampioen spreekt dat de wedstrijdleiding hem niet bestrafte. De 33-jarige Hamilton eindigde als derde in de race die gewonnen werd door Sebastian Vettel van Ferrari. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas finishte als tweede.

Over een week is al de volgende Grand Prix van dit seizoen. Er wordt dan gereden in China, waar Verstappen vorig jaar achter winnaar Hamilton als derde eindigde.