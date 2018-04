Ferrari-monteur breekt been bij dramatische pitstop Raikkonen

De monteur was het slachtoffer van een dramatische pitstop van de Finse coureur. Raikkonen kreeg ten onrechte groen licht om weg te rijden, waardoor hij bij vertrek uit de pits over het been van de desbetreffende monteur reed.

De man werd met een brancard weggedragen en naar het ziekenhuis gebracht, waar uit onderzoek bleek dat hij zijn scheen- en kuitbeen heeft gebroken.

Kimi Raikkonen, die zijn race door het incident moest staken, vindt dat hem geen blaam treft. "Ik ga gewoon als het licht groen wordt en dan kijk ik niet meer naar wat er achter mij gebeurt. Het is vervelend dat iemand gewond is geraakt, maar mijn enige taak is om te rijden als de kleur van het licht verandert."

Vettel

De Grand Prix in Bahrein werd gewonnen door Raikkonens teamgenoot Sebastian Vettel, die eind maart in Australië ook de eerste race van het seizoen op zijn naam schreef.

De 30-jarige Duitser had na zijn tweehonderdste race in de Formule 1 gemengde gevoelens. "In gedachten ben ik bij de monteur die gewond is geraakt vandaag. Ik wens hem het allerbeste."

Het Formule 1-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van China.