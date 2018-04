Uitgevallen Verstappen vindt dat Hamilton te weinig ruimte gaf

"Ik kwam goed de laatste bocht uit en kwam in de slipstream bij Hamilton terecht, dus ik ging er voor", keek Verstappen kort na zijn uitvalbeurt tegen Ziggo Sport terug op het incident.

"Hamilton wilde buitenom gaan en je geeft dan wat extra gas om ervoor te komen", vervolgde Verstappen "Natuurlijk probeer je elkaar wat af te knijpen, maar er was plaats genoeg aan de linkerkant. Maar hij wilde niet afgeven en reed tegen mijn wiel aan."

Overigens keek Hamilton, die de race wel kon vervolgen en als derde eindigde, met een heel ander gevoel terug op de botsing. Hij sprak van een "domme en onnodige" actie van Verstappen. Door de botsing brak de differentieel van de Red Bull van Verstappen af. Met lage snelheid haalde hij nog wel de pitstraat.

"Maar bij het uitrijden van de pit voelde ik dat het nog steeds niet goed zat en werd verteld dat ik de auto moest stoppen. Toen ik uitstapte, zag ik dat er een groot gat in de vloer zat. Ook al hadden we geen probleem met het differentieel gehad, zou het nog steeds erg moeilijk zijn geweest."

Jammer

Verstappen viel zaterdag ook al uit in de kwalifcatie, waardoor hij vanaf de vijftiende plek moest starten bij de race op het Bahrain International Circuit.

Toch had hij het gevoel dat hij nog iets moois kon neerzetten, maar door de botsing met Hamilton kon dat plan snel de prullenbak in. "Dit is gewoon jammer. Ik had hier veel punten kunnen pakken, want de auto was goed", zei Verstappen, die volgend weekend weer aan de bak moet. De Grand Prix van China staat dan op het programma.

De race in Bahrein werd gewonnen door Sebastian Vettel, die twee weken geleden ook al de snelste was in Australië. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo viel ook al snel uit en daarmee was het drama compleet voor Red Bull.