Vettel wint ook Grand Prix Bahrein, Verstappen valt razendsnel uit

Vettel begon op pole position en reed vrijwel de hele race vooraan. Valtteri Bottas kwam in het slot van de race nog wel heel dicht bij de Duitser, maar de Mercedes-coureur moest zich tevredenstellen met de tweede plek.

Vettel, die voor de tweehonderdste keer aan de start stond van een Grand Prix in de Formule 1, boekte de 49e overwinning in zijn loopbaan. De viervoudig wereldkampioen was eind maart ook al de sterkste in Australië, waar de eerste race van het seizoen werd verreden.

Lewis Hamilton kwam als derde over de finish in Bahrein, terwijl Pierre Gasly van Toro Rosso een knappe vierde plek veiligstelde. Kevin Magnussen van Haas, die in Australië nog uitviel, completeerde de top vijf.

De Deen toonde zich na een spannende strijd uiteindelijk sterker dan onder anderen Nico Hülkenberg (zesde), Fernando Alonso (zevende), Stoffel Vandoorne (achtste), Marcus Ericsson (negende) en Esteban Ocon (tiende).

Verstappen

De race van Verstappen, die door een crash in de kwalificaties als vijftiende van start ging, was heel snel voorbij. De 20-jarige Limburger kampte al in de tweede ronde met een lekke band na een botsing met Hamilton.

Verstappen haalde nog wel de pits voor vier nieuwe supersofts, maar drie ronden later moest hij zijn RB14 alsnog aan de kant zetten door de gevolgen van zijn botsing met Hamilton. Het differentieel was gebroken en er zat een groot gat in de bodem van zijn auto.

Ricciardo viel al in de tweede bocht stil door problemen met de accu van zijn auto. Red Bull kende zo een dramatische race in Bahrein, waar Verstappen de strijd vorig jaar ook al vroegtijdig moest staken.

Start

In tegenstelling tot Red Bull kende Mercedes een prima start in Bahrein, waar inhalen een stuk makkelijker is dan bij de eerste Grand Prix in Australië. Bottas nam direct de tweede plek over van Ferrari-coureur Kimi Raikkonen en Hamilton, die vanwege een nieuwe versnellingsbak als negende moest starten, schoof vier plekken op in de rangschikking.

Vettel dook als eerste de pits in, maar had de leiding na zijn terugkeer op de baan snel weer terug. De Duitser koesster halverwege de race een voorsprong van ruim twintig seconden op Hamilton en negen op naaste belager Bottas. Beide coureurs waren ondertussen wel naar mediums overgeschakeld in de hoop een pitstop minder te hoeven maken dan Vettel, die op de softs bleef rijden.

Na 36 ronden was Ferrari zijn andere troef in de race, Raikkonen, kwijt door een dramatische pitstop. De Fin dacht dat hij groen licht had gekregen om weg te rijden, maar een wiel van zijn auto zat nog niet vast, waardoor hij bij het wegrijden een monteur raakte. De man raakte gewond aan zijn been en werd op een brancard weggedragen.

In het slot van de race was het vooral de vraag of de zachtere banden van Vettel het tot de finish zouden houden. Bottas reed snellere rondetijden dan de Ferrari-coureur en leek hem in de laatste ronde ook in te halen, maar Vettel en zijn banden hielden het lang genoeg vol om ook de tweede race van het seizoen te winnen.

