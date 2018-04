Vettel had niet verwacht pole position te pakken bij GP Bahrein

De Duitser, die twee weken geleden ook al tot zijn eigen verbazing de Grand Prix van Australië won, is er nog altijd van overtuigd dat Mercedes de snelste wagen van het veld heeft.

"Ik ben wel verrast dat we zo competitief zijn na Australië", zei Vettel, die in de kwalificaties in Melbourne nog met ruim verschil werd geklopt door Lewis Hamilton. Van de Brit heeft hij zondag vermoedelijk wat minder last, aangezien de regerend wereldkampioen door een versnellingsbakwissel pas vanaf plek negen start.

"De snelheid is er, de wagen doet het goed", merkte Vettel op. "In Australië had ik wat moeite met het gevoel dat ik van de auto kreeg. Hier loopt alles goed en hebben we ons weten te verbeteren. De auto kwam echt tot leven tijdens mijn snelste runs."

Hobbelig

Vooral qua set-up is Ferrari dit GP-weekend veel te weten te komen over de nieuwe auto, stelde Vettel. "De baan in Australië is een stuk hobbeliger dan hier. Het is daar lastig om zaken aan te passen en daar conclusies aan te verbinden. Maar na de race snapten we alles al een stuk beter."

Het gat met Mercedes is volgens de oud-coureur van Red Bull Racing dan ook niet zo groot als aanvankelijk werd gevreesd. "We zaten er hier in alle condities goed bij. Dat is eigenlijk het enige verschil. De auto is namelijk dezelfde als in Australië."

Vettel krijgt zondag vooraan gezelschap van zijn ploeggenoot Kimi Raikkonen. De Fin bleef zijn landgenoot Valtteri Bottas (Mercedes) nipt voor. Daniel Ricciardo start door de straf van Hamilton als vierde.

De Grand Prix van Bahrein wordt zondag om 17.10 uur verreden. Max Verstappen begint na zijn crash in de kwalificaties vanaf plek vijftien.