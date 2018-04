Verstappen wijt crash in kwalificatie aan Renault-motor

Tijdens Q1 spinde Verstappen na een bochtencombinatie van de baan en belandde hij in de bandenstapel. De 20-jarige Nederlander kon ongedeerd uitstappen, maar zijn kwalificatie was direct voorbij.

"Het was erg ongelukkig. We hebben zojuist de data bestudeerd en daarop is te zien dat ik opeens 150 pk meer had. Dat is raar, want de bocht is niet voluit", zegt Verstappen op zijn eigen website.

"Je gaat voorzichtig op het gas en ineens kreeg ik 150 pk extra, wat ik absoluut niet aan zag komen. Het was een soort aan-uit-schakelaar. Dit zorgde ervoor dat de achterbanden doorsloegen en ik spinde de baan af. Erg jammer dat ik nu als vijftiende moet starten, want er lag kans op een top drie klassering."

Ondanks de teleurstellend verlopen kwalificatie houdt Verstappen vertrouwen in de race van zondag. "De racesnelheid is goed en je kunt hier inhalen. Met een beetje geluk en een safetycar zou een plek in de top vijf mogelijk kunnen zijn. We hebben morgen in ieder geval wel wat meer actie."

Horner

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner werd de crash niet veroorzaakt doordat Verstappen te veel risico nam. "Dit hoort gewoon bij racen. Hij was helemaal niet bezig met een snelle rondetijd, hij wilde gewoon de motor leren kennen om tot de optimale afstelling te komen."

"Dit ging fout voor hem, maar hij krijgt morgen de kans op herstel", zei de Brit.

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17.10 uur Nederlandse tijd. Ferrari-coureur Sebastian Vettel start van pole position, terwijl wereldkampioen Lewis Hamilton door een grindstraf als negende moet beginnen.