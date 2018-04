Hamilton krijgt gridstraf in Bahrein door nieuwe versnellingsbak

De Brit besloot de versnellingsbak in zijn Mercedes vrijdag te vervangen omdat daar tijdens de vorige race in Australië een hydraulisch lek in was ontstaan.

De 33-jarige Hamilton krijgt een nieuwe versnellingsbak, maar heeft daar nog geen zes races mee gereden en daar staat een straf op van de internationale autosportfederatie FIA.

Twee weken geleden eindigde Hamilton met zijn vorige versnellingsbak als tweede in de Grand Prix van Australië. Hamilton moest in Melbourne alleen Sebastian Vettel voor zich dulden.

In de eerste vrije training voor de GP van Bahrein legde de regerend wereldkampioen eerder vrijdag 21 ronden af en klokte de vijfde tijd. In de tweede sessie reed hij 32 ronden en moest hij genoegen nemen met de vierde tijd.

Verstappen

Max Verstappen viel in de eerste training al na één rondje stil. De Red Bull-coureur liet in de tweede sessie in 32 ronden de vijfde tijd noteren.

Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo was met 1.31,060 de snelste in de eerste training en Kimi Raikkonen kwam later op vrijdag tot de snelste tijd in de tweede sessie.

Zaterdag staan de derde vrije training (14.00 uur) en de kwalificatie (17.00 uur) op het programma. De race begint zondag om 17.10 uur Nederlandse tijd.