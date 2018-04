Verstappen ligt niet wakker van problemen tijdens eerste vrije training

"Ik heb niet het aantal ronden gereden dat ik voor ogen had, maar ik denk dat het er tijdens de tweede training redelijk goed uitzag met het oog op de lange runs", zei de Nederlandse coureur van Red Bull Racing in gesprek met Motorsport.com.

"Bij de kortere runs was ik nog steeds bezig om een gevoel over de auto te krijgen op deze baan, maar daarna en nadat we de auto hadden aangepast, waren we volgens mij redelijk snel op de lange runs, wat altijd goed is voor de race."

Verstappen begon uiterst ongelukkig aan het weekend op het Bahrain International Circuit. Hij slaagde er tijdens de eerste vrije training niet eens in een tijd neer te zetten doordat zijn RB14 al in zijn eerste rondje stilviel.

Red Bull meldde dat er een elektronisch probleem was met de auto en dat ze hoopten dat de 20-jarige Limburger nog in actie zou kunnen komen in de oefensessie, maar het team kon de schade niet op tijd repareren.

Vijfde tijd

Verstappen kon tijdens de tweede vrije training wel gewoon zonder tegenslag dertig rondjes rijden en noteerde uiteindelijk de vijfde tijd.

De huidige nummer zes in de WK-stand klokte 1.30,745 en moest daarmee alleen de Ferrari's van Kimi Raikkonen (1.29,817) en Sebastian Vettel (1.29,828) en de Mercedessen van Valtteri Bottas (1.30,380) en Lewis Hamilton (1.30,472) voor zich dulden.

"Ik denk dat de tweede ook de belangrijkste vrije training was, aangezien de eerste en derde oefensessie overdag zijn, wanneer het warmer is. Het zal er bij ons morgen vooral om gaan dat we de auto voor de korte runs nog verder finetunen", aldus Verstappen.

Zaterdag staan de derde vrije training (14.00 uur) en de kwalificatie (17.00 uur) op het programma. De race begint zondag om 17.10 uur Nederlandse tijd.