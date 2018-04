Teambaas McLaren ontkent woorden van De Vries over Formule 1-toekomst

"Nyck is een heel getalenteerde coureur, dat staat buiten kijf. McLaren zal altijd voor de beste twee coureurs kiezen", zei de 46-jarige Amerikaan volgens het AD op de persconferentie van de teambazen bij de Grand Prix van Bahrein.

"Maar niemand heeft een garantie voor 2019 bij McLaren, dus ook Nyck niet. Ook geen mondelinge overeenkomst, of een voorcontract. En op contractdetails ga ik sowieso niet in."

De Vries baarde vorige week opzien door in het Ziggo Sport-programma Formule 1 Café te beweren dat hij wordt beloond met een plek in de Formule 1 als hij dit seizoen de titel pakt in de Formule 2 en zodoende Lando Norris voorblijft.

"Het is letterlijk zo tegen me gezegd door teambaas Zak Brown van McLaren. Het staat zelfs zwart op wit", aldus de 23-jarige Nederlander.

Talentenprogramma

De Vries maakt deel uit van het talentenprogramma van McLaren, terwijl Norris dit seizoen al als vaste reservecoureur fungeert voor de huidige nummer vier in de WK-stand bij de constructeurs.

De inmiddels 18-jarige Engelsman kroonde zich vorig jaar op 17-jarige leeftijd tot de jongste kampioen ooit in de Formule 3 en is dit seizoen in de Formule 2 actief voor het Britse Carlin Motorsport.

De Vries begint aan zijn eerste seizoen bij het Italiaanse Prema Racing, waar hij een coureursduo vormt met de 21-jarige Indonesiër Sean Gelael.

De Vries maakt een goede kans op het hoogste treetje in de Formule 2, aangezien Prema Racing daar de afgelopen twee jaar met de Fransman Pierre Gasly en de Monegask Charles Leclerc al in slaagde.

Bij McLaren bezetten Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne dit seizoen de stoeltjes, maar zowel de 36-jarige Spanjaard als de 26-jarige Belg beschikt over een aflopend contract.