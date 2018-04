Verstappen zet geen tijd neer, Ricciardo snelste in eerste vrije training

De RB14 van Verstappen viel al in zijn eerste rondje stil. Hij duwde zijn bolide vervolgens zelf, met wat hulp van de marshals, naar de pitstraat.

Red Bull meldde dat er een elektronisch probleem was met de auto en dat ze hoopten dat de 20-jarige Limburger nog in actie zou kunnen komen in de eerste vrije training, maar het team kon het probleem niet op tijd oplossen.

Door Ricciardo kon Red Bull toch met een goed gevoel terugkijken op de eerste kilometers in Bahrein. De Australische teamgenoot van Verstappen was met veertien ronden ook niet heel productief, maar klokte met 1.31,060 wel de snelste tijd.

Valtteri Bottas eindigde in zijn Mercedes in 1.31,364 als tweede en Ferrari-coureur Kimi Raikkonen werd derde (1.31,458).

Hamilton

Sebastian Vettel, die twee weken geleden in Australië de eerste Grand Prix van het seizoen op zijn naam schreef, klokte de vierde tijd in zijn Ferrari (1.31,470). Wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes) werd vijfde in 1.32,272. De top vijf reed zijn snelste tijden op de softband.

Romain Grosjean (Haas F1), Pierre Gasly (Toro Rosso), Carlos Sainz (Renault), Kevin Magnussen (Haas F1) en Nico Hülkenberg (Renault) completeerden de top tien.

De eerste vrije training vond plaats in de middag, terwijl de race zondag in het donker van de avond zal worden verreden. Het is daardoor de vraag wat de tijden van de eerste sessie precies zeggen voor de rest van het weekend.

Kwalificatie

Verstappen zal hopen dat hij later op vrijdag in de tweede vrije training, die om 17.00 begint, wel flink wat kilometers kan maken.

Zaterdag staan de derde vrije training (14.00 uur) en de kwalificatie (17.00 uur) op het programma. De race begint zondag om 17.10 uur Nederlandse tijd.