Verstappen hoopt dat Liberty Media spanning terugbrengt in Formule 1

"De auto’s van nu zijn leuker om te rijden, maar uiteindelijk is het niet belangrijk wat wij als coureurs leuker vinden. Het moet spannender worden voor de fans", zei Verstappen donderdag tegen Formule 1.nl tijdens een persmoment in Bahrein, waar zondag de tweede Grand Prix van het seizoen op het programma staat.

De woorden van de Limburger komen aan de vooravond van een belangrijke vergadering van Formule 1-eigenaar Liberty Media, dat vrijdag in Bahrein zijn toekomstplannen presenteert. Naar alle waarschijnlijkheid komen er onder meer nieuwe auto- en motorregels, die vanaf 2021 ingaan.

Verstappen hoopt vooral dat het inhalen op sommige circuits wat eenvoudiger wordt. De Nederlander kwam twee weken geleden bij de Grand Prix van Australië niet van de zesde plek, omdat het inhalen van Fernando Alonso onmogelijk bleek op het Albert Park Street Circuit.

"We proberen alles om bij de race in te halen, maar als het niet kan dan kan het niet. Dat komt vooral door de brede auto’s en downforce. Als je binnen anderhalf of twee seconden zit, kun je niet aanvallen."

Alonso

Ook Alonso (McLaren) en Sergio Perez (Force India) laakten donderdag de voorspelbaarheid in de Formule 1, die de laatste jaren volledig wordt gedomineerd door Mercedes. De Duitse renstal leverde in 2014, 2015, 2016 en 2017 de wereldkampioen af en won in die jaren ook het kampioenschap voor constructeurs.

"Onvoorspelbaarheid zorgt ervoor dat mensen voor de televisie willen zitten. Nu kunnen we op donderdag al raden wie er in de kwalificatie het beste gaan presteren en dat vind ik eerlijk gezegd een beetje triest", aldus tweevoudig wereldkampioen Alonso tegen Autosport.

De 36-jarige Spanjaard heeft er vertrouwen in dat Liberty Media zal luisteren naar de coureurs. "Ze staan vanaf dag één open voor onze blik op de sport. We hebben meerdere vruchtbare gesprekken gevoerd, dus ik ga ervan uit dat ze een plan hebben om van de Formule 1 weer een grote show te maken."

Perez

Ook Perez denkt dat de teams iets teweeg kunnen brengen. Volgens de Mexicaan zijn alle coureurs het erover eens dat het spannender moet worden in de koningsklasse van de autosport.

"We gaan samen een sterk front vormen dat wil samenwerken met de eigenaren om de teams dichter bij elkaar te brengen. In de laatste jaren heeft niemand echt spektakel kunnen zien. Meer competitie is wat deze sport absoluut nodig heeft, daar is iedereen het over eens."

Zondag wordt in Bahrein de tweede Grand Prix van het seizoen verreden. Vrijdag staan eerst de eerste twee vrije trainingen op het programma, waarna zaterdag de derde vrije training en de kwalificatie volgen.