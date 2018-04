Haas F1 wijzigt procedure bij pitstops na dramatisch verlopen GP Australië

Bij zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean werd tijdens de race één van de banden niet goed vastgemaakt bij een pitstop, waardoor beide coureurs uitvielen. Ze lagen in respectievelijk vierde en vijfde positie.

"De opstelling bij de pitstops is wat aangepast. Niet omdat iemand een fout heeft gemaakt, maar om het zelfvertrouwen terug te krijgen", zegt Haas-teambaas Günther Steiner donderdag op de website van de Formule 1.

"Als je op dezelfde voet verder gaat terwijl iemand niet genoeg vertrouwen heeft, is de kans op een nieuwe fout groter. We hebben een paar posities aangepast sinds we er woensdag op zijn gaan oefenen, waardoor sommige mensen andere taken hebben."

Steiner benadrukt dat hij niemand iets kwalijk neemt. "Degenen die de meeste druk voelen, doen een paar races iets anders om hun vertrouwen terug te krijgen. Het laatste wat we na de vorige race willen is onzekerheid onder de teamleden."

Groen licht

Bij een pitstop zijn in totaal twaalf mensen verantwoordelijk voor de banden - drie per wiel - en krijgt de coureur uiteindelijk groen licht als alle handelingen verricht zijn. Haas zet in Bahrein een extra persoon voor de auto die het groene licht kan 'overrulen' als alles toch niet in orde blijkt.

"Als er iets gebeurt, kan hij dat over de boordradio doorgeven. We moeten gewoon zorgen dat we de wielen goed vastzetten. Al duurt het een halve seconde langer. We hebben baat bij degelijke pitstops", aldus Steiner.

Het uitvallen van Magnussen en Grosjean in Melbourne kostte Haas niet alleen de nodige punten, maar ook een boete van 10.000 dollar, omgerekend iets meer dan 8.000 euro, omdat volgens de wedstrijdleiding de veiligheid in het geding was.

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17.10 uur Nederlandse tijd. Vrijdag staan eerst de eerste twee vrije trainingen op het programma, waarna zaterdag de derde vrije training en de kwalificatie volgen.