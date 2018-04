Alles over GP Bahrein: 'Mercedes zal waarschijnlijk op één en twee staan'

In de voorgaande dertien edities werd de race op het Bahrain International Circuit liefst negenmaal gewonnen door de coureur die later in het jaar wereldkampioen werd. Geen toeval, volgens Albers.

"Het circuit heeft van alles wat. De karakteristieken van Bahrein zie je in het vervolg van het seizoen op veel andere banen terugkomen. De auto's die het hier goed doen, kunnen op de meeste circuits hoge ogen gooien."

"Er zijn vier lange rechte stukken, maar ook een aantal medium en high-speed bochten. Motorvermogen is belangrijk in Bahrein, maar ook het bandenmanagement speelt een grote rol", zegt Albers tegen NUsport.

De 38-jarige inwoner van Monaco - die tussen 2005 en 2007 voor Minardi, Midland en Spyker in de Formule 1 reed - voorspelt een zege voor Mercedes.

"De kans is heel groot dat Mercedes zich op de eerste twee posities kwalificeert", stelt Albers. "En dat zullen ze waarschijnlijk vasthouden, want de betrouwbaarheid van Mercedes is op dit moment erg goed."

Starttijden GP Bahrein Eerste vrije training: vrijdag 13.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 17.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 14.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 17.00 uur

Race: zondag 17.10 uur

Hairpin

Albers reed zelf drie keer in Bahrein, met een dertiende en een veertiende plek als beste resultaten. "Dit circuit kent twee mooie gedeeltes. Ten eerste de bochtencombinatie vijf, zes en zeven. Je rijdt daar naar beneden met veel downforce. Voor de hairpin in bocht acht moet je vol in de remmen, waarbij de kans bestaat op blokkerende wielen."

"Het tweede mooie stuk is bocht elf tot en met dertien. Bocht twaalf kun je met veel snelheid insturen, maar je ziet van achter het stuur niet waar de bocht eindigt. Dat geeft als coureur echt een kick."

In deze bochtencombinaties liggen de kansen voor Red Bull Racing en Max Verstappen, denkt Albers. "Auto's met veel downforce kunnen het daar erg goed doen, er is veel tijdwinst te behalen."

Strijd

Formule 1-fans verlangen dit jaar naar een spannende strijd in het wereldkampioenschap. Na de zege van Ferrari-coureur Sebastian Vettel in de Grand Prix van Australië is de hoop gegroeid dat de dominantie van Mercedes aan het afbrokkelen is.

Maar Albers verwacht dat het Duitse team er ook dit jaar bovenuit steekt. "In Melbourne ligt een stratencircuit en daar was Ferrari in het verleden vaak sterk", zegt Albers. "Bahrein heeft een racecircuit, daar zullen de verhoudingen anders liggen."

"Mercedes heeft een serieuze voorsprong in de kwalificatie, ook omdat ze de motor een boost kunnen geven. In Australië pakte de safetycar ongunstig voor Hamilton uit, anders had hij kunnen winnen."

In Bahrein, waar het circuit op de locatie van een voormalige kamelenboerderij ligt, voorspelt Albers een één-twee voor Mercedes. "Ik denk dat Hamilton wint, voor Valtteri Bottas. Vettel en Kimi Raikkonen zullen strijden om de derde plaats."

Toch sluit Albers een podiumplek voor Verstappen niet uit. "Als het een race wordt met veel bandenslijtage heeft Red Bull ook kans op het podium, Verstappen is dan de grootste kanshebber."

Laatste tien winnaars GP Bahrein 2017 Sebastian Vettel (Dui/Ferrari)

2016 Nico Rosberg (Dui/Mercedes)

2015 Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

2014 Lewis Hamilton (GBr/Mercedes)

2013 Sebastian Vettel (Dui/Red Bull)

2012 Sebastian Vettel (Dui/Red Bull)

2010 Fernando Alonso (Spa/Ferrari)

2009 Jenson Button (GBr/Brawn)

2008 Felipe Massa (Bra/Ferrari)

2007 Felipe Massa (Bra/Ferrari)

Hitte

Vettel begint aan de tweehonderdste Grand Prix in zijn loopbaan. De viervoudig wereldkampioen is de achttiende coureur in de geschiedenis die deze mijlpaal bereikt.

Ook voor Hamilton is de race in Bahrein statistisch gezien bijzonder. De Brit - eveneens viermaal wereldkampioen - rijdt zijn honderdste race voor Mercedes. Met zijn 110 races bij McLaren wordt hij de eerste coureur met honderd of meer Grands Prix bij twee verschillende teams.

In deze periode van het jaar schommelt het kwik in Bahrein rond de 30 graden. Doordat de race 's avonds in het donker wordt verreden, zal de temperatuur snel afkoelen. Daardoor zal de hitte op het woestijnciruit zondag geen grote rol spelen.