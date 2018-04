Mercedes-teambaas Wolff benadrukt dat Hamilton spoedig bijtekent

Onder anderen Hamilton zelf liet maanden geleden al weten dat een nieuwe verbintenis een formaliteit is, maar de bevestiging van een langere samenwerking bleef tot dusver uit.

Volgens Wolff is de handtekening van de wereldkampioen in de Formule 1 nu echt niet ver weg meer. "Het is bijna in kannen en kruiken. Lewis en Mercedes zitten absoluut op dezelfde golflengte", zegt hij woensdag tegen het Duitse Bild.

Volgens Wolff worden momenteel de laatste details uitgewerkt. "Het contract bevat meer dan honderd kantjes met een vergelijkbaar aantal punten en die moeten allemaal worden doorgeploegd."

Hamilton zou dankzij het nieuwe contract naar verluidt een salaris van 40 miljoen pond per jaar (circa 45 miljoen euro) op zijn bankrekening kunnen bijschrijven. Daarmee wordt hij de best verdiende Britse sporter ooit en ook de best verdienende Formule 1-coureur.

Vier wereldtitels

De 33-jarige Hamilton rijdt sinds 2013 voor Mercedes en won drie van zijn vier wereldtitels in dienst van het Duitse team.

Het huidige contract van de Brit loopt aan het einde van dit seizoen af, maar alles wijst erop dat hij dus tot en met 2021 blijft racen bij de renstal die al vier seizoenen de koningsklasse van de autosport domineert.

In het nieuwe Formule 1-seizoen eindigde Hamilton eerder deze maand bij de Grand Prix van Australië als tweede achter Ferrari-rijder Sebastian Vettel, die zijn teamgenoot Kimi Raikkonen op de derde plaats zag eindigen.

Komen weekend staat in Bahrein de tweede race van het seizoen op het programma. Op het Bahrain International Circuit begint de Grand Prix zondag om 17.10 uur Nederlandse tijd.