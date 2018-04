Horner ergert zich aan vragen over toekomst Ricciardo bij Red Bull

Max Verstappen verlengde zijn contract bij Red Bull in oktober vorig jaar al tot 2020, maar rond Ricciardo blijft het al lange tijd stil. De verbintenis van de 28-jarige Australiër loopt na dit seizoen af.

"Bij elk persmoment wordt hij gevraagd naar zijn toekomst en dat wordt nu wel een beetje irritant", aldus Horner in gesprek met Autosport. "Media zouden dezelfde vragen kunnen stellen aan Valtteri Bottas, Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen, maar dat doen ze niet."

Hoewel Ricciardo een langer verblijf bij Red Bull als optie blijft zien, wordt de vijfvoudig Grand Prix-winnaar ook in verband gebracht met een overstap naar Mercedes of Ferrari. Bij die teams lopen de contracten van respectievelijk Bottas en Raikkonen af na het huidige seizoen.

Horner maakt zich nog niet druk om de positie van Ricciardo. "Het voelt in ieder geval niet goed om een besluit te forceren. We zijn redelijk relaxed, want we hebben een paar uitstekende opties tot onze beschikking. We willen coureurs die ook graag bij ons willen rijden."

Respect

Ook Ricciardo heeft geen haast in een beslissing over zijn toekomst. De nummer vijf in de WK-stand van vorig jaar wil zo respectvol mogelijk omgaan met Red Bull.

"Natuurlijk is het mooi en spannend dat ik meerdere opties heb voor volgend jaar, maar ik wil mijn beslissing wel op de juiste manier nemen", aldus Ricciardo.

"De kans is aanwezig dat ik ga, maar dan wil ik wel zonder stampij vertrekken. Wat ik ook beslis, Red Bull is heel belangrijk geweest voor mijn loopbaan en het zou verkeerd zijn om negatief over het team te praten."

Ricciardo begon het Formule 1-seizoen vorige week met een vierde plek in de Australische Grand Prix, waardoor hij vanzelfsprekend ook de vierde plek inneemt in de WK-stand. Zondag staat in Bahrein de tweede race van het jaar op het programma.